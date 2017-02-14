Димаш Кудайбергенов споет «Adagio» под свой аккомпанемент на фортепиано

На странице «Weibo» рабочей группы Димаша выставлена фотография, где он репетирует в зале, сидя за фортепиано.

На 6-ом этапе конкурса «Singer» Димаш Кудайбергенов споет на итальянском языке песню «Adagio» под собственный аккомпанемент на фортепиано, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«На 6-ом этапе Линь Илянь споет песню «Вечное лето», Тань Цзин – «Обида на небеса за то, что чувства изменились», Чжан Цзе – «Старший брат», группа «Lion» – песню «Любить», Джастин – «Очень хочу сказать «До свидания». Димаш впервые споет на итальянском языке под собственный аккомпанемент на фортепиано песню «Adagio», - сообщают китайские СМИ.

Чжао Лэй, который выбыл из конкурса по результатам 4-го этапа, исполнит на бис песню «Тридцатилетняя женщина».

На странице «Weibo» рабочей группы Димаша выставлена фотография, где он репетирует в зале, сидя за фортепиано.





Напомним, запись 6-го этапа конкурса исполнителей «Singer» пройдет послезавтра, а выйдет в эфир лишь 25 февраля. 5-ый этап конкурса «Singer» будет показан по хунаньскому телевидению 18 февраля. Но уже известно, что казахстанский певец с песней «Uptown Funk» занял пятое место и прошел в следующий тур музыкального состязания.

В субботний вечер в эфир хунаньского телевидения вышла запись 4-го этапа конкурса «Singer», на котором казахстанский певец впервые в музыкальном состязании спел на китайском языке и занял третье место. Примечательно, что песню «Adagio» исполняет Лара Фабиан, которая ранее пригласила Димаша на встречу. В свое время эту композицию исполняли Витас, Полина Гагарина и другие артисты.