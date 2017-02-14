В Алматы пропала девушка

В Алматы ищут 13-летнюю девочку, которая 13 февраля ушла из дома и не вернулась, передает Zakon.kz.

Сообщение об исчезновении подростка появилось вечером 14 февраля в соцсетях.

«Зуева Алина Борисовна. 2003 год рождения, 17 марта, полных лет 13. Адрес проживания: Алматы, ул.Столетова 43/2 Училась с 1 по начало 7-го класса 79 школе г.Алматы, в настоящее время обучается в школе "Престиж" г.Алматы. Ушла из дома 13.02.2017 в 15:00. Приметы: Рост 170 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы ниже плеч розового цвета, лицо круглое. По характеру-общительная, добрая, открытая. Была одета: Чёрная куртка-парка до колен, капюшон с белой опушкой, черные лосины, чёрный кардиган с капюшоном, ботинки черные с белой опушкой. При себе имеет: рюкзак черно-оранжевого цвета, планшет "самсунг". Отец. Борис 87071965810»

Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: 87071965810, 87071888133.