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Дневной сон помогает развитию речи у детей

14 февраля 2017, 21:08

Ученые считают, что сон в дневное время способствует консолидации функций памяти.


Дневной сон помогает развитию речи у детей. Об этом заявили американские ученые из Университета Аризоны, которые провели исследование с участием 39 детей в возрасте трех лет.

Все маленькие участники исследования были разделены на равные группы. Дети из первой группы регулярно получали часы дневного сна, а вот дети из второй группы не спали днем.

В то же время, участников из обеих исследуемых групп обучали различным словам по одинаковой методике. В итоге и был установлен занимательный факт.

Оказалось, что дети, которые получали возможность немного поспать после занятий, запоминали слова значительно лучше, нежели те, которые днем не спали.

Ученые считают, что сон в дневное время способствует консолидации функций памяти. При этом, по их же мнению, недостаток сна может оказать негативное воздействие на здоровье, не только детей, но и взрослых.

Помимо этого ученые пришли к выводу, что ребенок должен спать в сутки не менее 10–12 часов, а не по 8 часов, как рекомендовано взрослым людям. Именно благодаря такому режиму малыш оптимально отдыхает, и его когнитивные способности находятся на своем пике.

Об этом специалисты сообщили в своей публикации о результатах работы, которая была опубликована в известном научном издании.

Источник: informing.ru


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