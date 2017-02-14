Касым-Жомарт Токаев высказался против Дня святого Валентина в Казахстане

Он считает, что это "противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны".

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против празднования Дня святого Валентина в Казахстане, сообщает Zakon.kz. Об этом он написал в своем твиттере.

«День святого Валентина - праздник, пришедший с Запада, который противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны, молодежь должна это понимать».