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Касым-Жомарт Токаев высказался против Дня святого Валентина в Казахстане

14 февраля 2017, 22:19

Он считает, что это "противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны".


Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против празднования Дня святого Валентина в Казахстане, сообщает Zakon.kz. Об этом он написал в своем твиттере.

«День святого Валентина - праздник, пришедший с Запада, который противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны, молодежь должна это понимать».


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