Касым-Жомарт Токаев высказался против Дня святого Валентина в Казахстане
Он считает, что это "противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны".
Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против празднования Дня святого Валентина в Казахстане, сообщает Zakon.kz. Об этом он написал в своем твиттере.
«День святого Валентина - праздник, пришедший с Запада, который противоречит нашим национальным традициям и менталитету нашей страны, молодежь должна это понимать».
"Әулие Валентин Күні" Батыстан келген, еліміздің болмысына және салт-дәстүріне мүлдем қарсы болып тұрған ұғым. Жастарымыз оны түсіну керек.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 14 февраля 2017 г.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.