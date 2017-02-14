Житель ЮКО потерял обе ноги в рабстве

Житель Южного Казахстана утверждает, что попал в рабство, и просит полицейских разыскать обидчиков. По его словам, неизвестные выкрали его недалеко от дома и насильно увезли в степь, где заставили работать в кошарах. Две недели над парнем издевались: били, не давали еды и воды. А когда молодой человек обессилил, просто выбросили. Выжил он чудом, говорят врачи, правда, пришлось ампутировать ноги, сообщает КТК.

В начале января, когда парень просто шел по дороге, на него напали неизвестные, насильно посадили в машину и увезли в степь. Там заставили ухаживать за сотней коров. В перерывах парня избивали, унижали и две недели не давали воды.

Ертай Халтурсынов: "За две недели не давали ни еды, ни воды. Избивали. Спал рядом со скотиной. Там было еще человека 4 или 5, нам общаться не давали. Убежать мы не могли, потому что там забор высокий".

Когда от голода и обезвоживания 24-летний парень уже не мог ходить, говорит, его бросили умирать в заброшенном доме в селе Биртилек. К счастью, там Ертая нашли случайные прохожие и отправили в больницу. Вот только спасти ноги врачи уже не могли. Ампутировать пришлось до щиколотки.

Ораз Халтурсынов, родственник: "Полицейские за все это время даже не спросили у нас ничего. Были только один раз. Мы постоянно ходим к ним и спрашиваем. Мой брат теперь инвалид, а те, кто это сделал, продолжают спокойно ходить".

В полиции же заявляют, преступников усиленно ищут. Правда, пока безуспешно. Не нашли и других невольников, которых якобы тоже насильно удерживают в кошарах.

Салтанат Каракозова, официальный представитель ДВД ЮКО: "По статье 389 УК РК «Самоуправство» начато досудебное расследование. Полицейскими принимаются необходимые меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению".

Статья о похищении человека в уголовном деле пока не фигурирует. Между тем спасенный мужчина надеется, что виновные понесут наказание. 24-летний Ертай через месяц станет папой. Переживает, что эта история сломала все планы и он никогда не сможет бегать со своим малышом.