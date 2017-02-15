Ким Чен Нам скончался от отравления синильной кислотой или газом VX - эксперт

В отделе токсикологии больницы при Сеульском национальном университете при этом отметили, что окончательные выводы можно будет делать только по результатам вскрытия

Симптомы патологических процессов в организме старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама незадолго до его смерти указывают на отравление парами синильной (цианистоводородной) кислоты. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в отделе токсикологии больницы при Сеульском национальном университете.

"Перед смертью он жаловался на головокружение и жжение в глазах после контакта с неизвестной жидкостью или газом. Такие симптомы в сочетании с летальным исходом в течение часа дают очень мало веществ. Среди относительно доступных это синильная кислота", - рассказал собеседник ТАСС. В пользу этой версии говорит и тот факт, что она является высоколетучим веществом и очень быстро испаряется, не оставляя никаких следов, полагает врач.

Кроме того, по его мнению, Ким Чен Нам мог подвергнуться воздействию специально разработанного яда на основе отравляющих веществ типа VX, большими запасами которых, в частности, располагает КНДР. Впрочем, отметил токсиколог, какие-либо окончательные выводы можно будет делать только по результатам вскрытия.

Полиция Малайзии ранее подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в столичном аэропорту, является Ким Чен Намом. Причина его смерти пока не установлена. По данным следствия, незадолго до его гибели в зоне вылета аэропорта Куала-Лумпура к нему подходила неизвестная женщина и поднесла к его лицу ткань, пропитанную некой жидкостью, вслед за этим мужчина начал просить о помощи, страдая от боли в глазах. По дороге в больницу он скончался.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.