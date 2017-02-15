Тренер Жакиянова назвал его возможного соперника

"Мы — номер один, и хотим драться с лучшими", - заявил Хаттон.

Тренер казахстанского боксера Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО) Рикки Хаттон поделился мыслями о потенциальном сопернике своего подопечного, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sky Sports.

Речь идет о «регулярном» чемпионе WBA, британце Джейми Макдоннелле (29-2-1, 13 КО).

— Мы хотели организовать бой с Макдоннеллом, но они даже не желали знать об этом. Сейчас стол развернулся — у нас есть пояс. Может, теперь Эдди Хирн поднимет телефон. Мы — номер один, и хотим драться с лучшими. Так что пусть теперь они становятся в очередь, — сказал Хаттон.

Напомним, Жакиянов раздельным решением судей победил американца Роши Уоррена (14-2, 4 КО) и завоевал пояса WBA Super и IBO в легчайшем весе.