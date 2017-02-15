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В Китае нашли останки беременного родственника динозавра

15 февраля 2017, 01:46

В Китае в последние годы было обнаружено много остатков динозавров.


Ученые обнаружили окаменелые останки беременной рептилии, которая жила 250 миллионов лет назад, передает Русская служба ВВС.

Останки принадлежат диноцефалозавру - это пресмыкающиеся, которые жили на территории нынешнего Китая. В останках взрослого животного были найдены останки детеныша.

Изначально ученые думали, что взрослое животное съело более мелкое. Но затем пришли к мнению, что пресмыкающееся было беременно.

Беременную рептилию обнаружили ученые в провинции Юньнань. Исследовали останки ученые из Научно-технического университета Китая в городе Хэфэй. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Диноцефалозавры относятся к семейству археозавров, которые, как считалось ранее, не способы рожать, а лишь могут откладывать яйца. К этой же группе относятся динозавры, а также современные крокодилы и птицы.

У морской рептилии была очень длинная и тонкая шея, которая мешала животному выбираться на берег, чтобы откладывать яйца. Рептилия питалась рыбой, которую искала благодаря своей подвижной шее.

"Это открытие переписывает наше понимание эволюции репродуктивных систем", - заявил Цзюнь Лиу, один из авторов исследования.

Живорождение считается свойством млекопитающих, хотя некоторые отдельные виды ящериц и змей также могут рожать детенышей. Считается, что менее развитые животные откладывают яйца.


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