Полиция Таиланда обнаружила "кокаиновый лосьон" для тела

Полицейских в аэропорту Бангкока заинтересовало, зачем женщине столько банок лосьона для тела

Полиция Таиланда задержала женщину из Эквадора и мужчину из России, которые пытались ввести в страну 2,3 кг кокаина, смешанного с лосьоном для тела, пишет Би-би-си.

Женщина, прибывшая из Перу, была задержана в аэропорту Бангкока в понедельник. Сотрудники полиции при обыске нашли в ее багаже шесть бутылок лосьона для тела, в которых вместе с самим лосьоном находился кокаин.

Один из сотрудников полиции сообщил Би-би-си, что их внимание как раз привлек лосьон. Полицейским было непонятно, зачем женщине столько бутылок.

После ареста женщина привела полицию в отель, где ее ждал россиянин. Он также был задержан, передает Франс пресс.

Полиция назвала это совершенно новым методом провоза в страну наркотиков. При этом в полиции не знают, как наркоторговцы собирались отделить кокаин от лосьона.

Таиланд - один из крупных мировых рынков наркотиков и транзитный путь для их поставок в другие страны. Полиция часто арестовывает здесь наркокурьеров или наркоторговцев.