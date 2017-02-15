О системе ИС «Астана-1» и проведении круглых столов (ПРЕСС-РЕЛИЗ ДГД по г. Алматы, 14 февраля 2017 г.)

ДГД по г. Алматы сообщает, что наиболее актуальным в совершенствовании таможенного администрирования является внедрение электронного декларирования, позволяющего исключить влияние человеческого фактора при подаче декларации на товары. Для реализации системы электронного декларирования было решено внедрить интегрированный таможенный компонент автоматизированной системы таможенного и налогового администрирования. Данная информационная система (ИС АСТАНА-1) разработана на платформе программы ASYCUDA, соответствующей нормам Всемирной торговой организации и международным стандартам, которая активно используется более чем в 90 странах.

ИС «АСТАНА-1» объединяет 5 действующих таможенных систем и интегрируется с системами уполномоченных органов, что позволит подавать декларации на товары в электронном виде без бумажного предоставления документов.

Подача декларации на товары в электронном виде не сопровождается предоставлением документов, подтверждающих заявленные в ней сведения. При этом существенная доля товаров после проверки с применением системы управления рисками, и в случае не выявления рисков, будет выпускаться автоматически, без участия должностного лица.

Вместе с тем, переход на электронное декларирование позволяет реализовать перенос акцента таможенного контроля таможенной стоимости и по классификации товаров на этап после выпуска товаров, что в свою очередь позволит сократить срок выпуска товаров.

В июле 2016 года на базе ЦТО ДГД по г.Астана запущена пилотная версия первой очереди совершенно новой системы «АСТАНА-1», на сегодняшний день 20 участников ВЭД участвуют в пилоте данной системы.

В сентябре 2016 года система внедрена на крупных участках таможенного оформления в г. Алматы и Алматинской области. Полное внедрение ИС «АСТАНА-1» планируется к 1 июля 2017 года.

В этой связи, в целях ознакомления с работой и обучения ИС «Астана-1» приглашаем всех участников внешнеэкономической деятельности и желающих принять участие в круглых столах. График и место проведения круглых столов указан ниже.

По всем вопросам участия в семинаре можете обращаться:

№ Таможенные посты по г. Алматы Адрес Телефоны 1 Алматы-Центр Таможенного Оформления г. Алматы, пр. Суюнбая, 2 259-70-00 2 Алмалы - Центр Таможенного Оформления г. Алматы, Красногвардейский тракт, 258/4 312-13-66 3 Жетісу г.Алматы, ул. Ахметова, 51 388-89-52 4 Специальная Экономическая Зона «Парк Информационных Технологий» г. Алматы, Медеуский р-н, мкр-н Алатау, ул. Ибрагимова, 9 5 Иле Алматинская обл., Илийский р-н, с. Казцик, ул. Бережинского, 50 341-51-27

Февраль 2017 года

Таможенный пост 09.02.17 14.02.17 17.02.17 21.02.17 24.02.17 28.02.17 Алматы 10:00 10:00 Алмалы 10:00 10:00 Жетысу 10:00 10:00

Март 2017 года

Таможенный пост 03.03.17 07.03.17 10.03.17 14.03.17 17.03.17 28.03.17 31.03.17 Алматы 10:00 10:00 Алмалы 10:00 10:00 Жетысу 10:00 СЭЗ ПИТ 10:00 Иле 10:00

Апрель 2017 года

Таможенный пост 04.04.17 07.04.17 11.04.17 14.04.17 18.04.17 21.04.17 25.04.17 28.04.17 Алматы 10:00 10:00 Алмалы 10:00 10:00 Жетысу 10:00 10:00 10:00 СЭЗ ПИТ 10:00

Май 2017 года

Таможенный пост 02.05.17 05.05.17 10.05.17 12.05.17 16.05.17 19.05.17 23.05.17 26.05.17 30.05.17 Алматы 10:00 10:00 10:00 Алмалы 10:00 10:00 10:00 Жетысу 10:00 10:00 Иле 10:00

Июнь 2017 года