Медицинское страхование – залог качества и доступности медпомощи – эксперт

С внедрением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) система здравоохранения окончательно перейдет на работу в условиях конкуренции, что закономерно повысит качество медицинских услуг. Таким мнением поделился вице-министр здравоохранения Алексей Цой на официальном сайте Премьер-Министра Республики Казахстан.

В чем необходимость внедрения ОСМС?

Как рассказал вице-министр, глобальные вызовы для системы здравоохранения (рост неинфекционных заболеваний, ресурсоемкость системы за счет внедрения новых технологий, увеличение численности пожилого населения) приведут к увеличению расходов здравоохранения.

В международной практике внедрение обязательного медицинского страхования отвечает вышеуказанным вызовам и обеспечивает финансовую устойчивость системы.

С введением обязательного социального медицинского страхования общие расходы на здравоохранение возрастут, что поможет обеспечить высокий уровень качества и доступности медицинских услуг.

«Необходимость внедрения обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан определена Планом институциональных реформ «100 конкретных шагов дальнейшего государственного строительства», Посланием Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», - сказал А.Цой.

Целью внедрения является создание сбалансированной и устойчивой системы обеспечения гарантий и обязательств оказания медицинской помощи, основанной на солидарном участии государства, работодателей и граждан.

Таким образом, будет четко определена ответственность и уровень участия каждого в системе здравоохранения.

Что сделано и что еще предстоит?

По словам А.Цоя, мероприятия по внедрению ОСМС осуществляются согласно Дорожным картам по внедрению обязательного социального медицинского страхования, утвержденные на 2016 и 2017 годы.

Подписан Закон, предусматривающий перенос на 1 января 2018 года срока выплат по ОСМС и начала функционирования системы ОСМС.

С целью обеспечения функционирования системы ОСМС разработан проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы». В проекте закона предусмотрены изменения и дополнения по концептуальным подходам финансовой устойчивости системы ОСМС, получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС, эффективности системы здравоохранения в целом, а также определение Фонда социального медицинского страхования единым плательщиком гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Министерством разработаны и протестированы информационные системы «Регистр потребителей медицинских услуг» и «Организация обработки платежей», в которых имеются сведения о взносах и отчислениях в Фонд социального медицинского страхования и статусах населения (застрахован/не застрахован).

Стоит отметить, что в рамках вышеуказанных работ Минздравом планируется интеграция информационных систем Министерства с информационными системами других государственных органов. Ведутся работы по доработке ИС «Система управления ресурсами.

Вместе с тем, проводится широкая информационно-разъяснительная работа по внедрению ОСМС среди медицинских работников, населения и работодателей.

«Мероприятия по подготовке к внедрению ОСМС будут продолжены в 2017 году и к 1 января 2018 года планируется обеспечить готовность всех участников системы ОСМС к началу полноценного функционирования системы», - отметил А.Цой.

Как будет действовать система?

Система ОСМС будет построена на отчислениях работающего населения, работодателей и самозанятого населения. За отдельные уязвимые категории граждан взносы будут оплачиваться государством.

Общий размер ставки взносов работодателей составит 2% с 1 июля 2017 года, 3% - в 2018 году, 4% - в 2019 году и 5% - с 2020 года.

Наемные работники начнут осуществлять отчисления с 2019 года - 1% от дохода, с 2020 года - 2%.

Государство будет осуществлять взносы за социально-уязвимые категории населения. Ставка взносов государства составит 7% от среднемесячной заработной платы. При этом размер ставки будет поэтапно повышаться: 4% - в 2017 году, 5% - с 2018 года, 6% - в 2023 году, 7% - с 2024 года.

В соответствии с проектом Закона от уплаты взносов в Фонд социального медстрахования будут освобождены 14 категорий социально-уязвимых слоев населения, а также военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов. Всего - более 50% от общей численности населения или около 10 млн. человек.

Все отчисления, производимые работником, работодателем, индивидуальным предпринимателем и государством за экономически неактивное население будут поступать в Фонд социального медицинского страхования.

Фонд будет Единым стратегическим закупщиком медицинских услуг у медицинских организаций и будет закупать медицинские услуги, как в рамках ГОБМП, так и по ОСМС на конкурсной основе у государственных и частных клиник.

Если ресурсное обеспечение медицинской организации соответствует установленным минимальным стандартам, а оказываемые услуги установленным критериям качества, то медицинская организация будет выбрана как потенциальный поставщик услуг.

Все медицинские организации будут иметь доступ к Единому регистру застрахованных граждан Республики Казахстан.

При обращении граждан медицинскому работнику будет достаточно ввести его ИИН и получить подтверждение его статуса застрахованного.

Если отчисления производятся, то обратившийся имеет право воспользоваться всем спектром услуг, предоставляемых страховкой. Если нет, ему будет оказана помощь в рамках гарантированного объема медицинской помощи, а остальные расходы он будет оплачивать сам.

Эффекты ОСМС

В рамках ОСМС будет предоставляться амбулаторно-поликлиническая помощь с амбулаторным лекарственным обеспечением застрахованным гражданам; стационарная медпомощь; высокотехнологические медицинские услуги; стационарозамещающие технологии; долгосрочный сестринский уход.

В целом, внедрение ОСМС за счет поступления дополнительных финансовых ресурсов значительно повысит доступность и качество медицинской помощи для населения. В целях снижения очередей в поликлиниках будут внедрены электронные очереди в поликлиниках. Для удовлетворения потребностей населения в квалифицированной педиатрической помощи планируется поэтапное восстановление и увеличение доли педиатрических участков на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Качество медицинских услуг будет обеспечиваться установлением стандартов в области здравоохранения, внедрением клинических протоколов и алгоритмов по организации оказания медицинской помощи, организации конкурсов среди субъектов здравоохранения на оказание медицинской помощи, аккредитации медицинских услуг, оплаты услуг с учетом результатов контроля договорных обязательств по их качеству и объему и результатов государственного контроля и надзора в области здравоохранения.

Также с внедрением ОСМС обеспеченность населения врачами общей практики будет повышена на уровне первичной медико-санитарной помощи. Нагрузка на 1 врача общей практики будет снижена с 2000 прикрепленного населения до 1500 человек.

Стоит отметить, что в системе ОСМС предусмотрено поэтапное увеличение услуг амбулаторно-поликлинической помощи. Это увеличит доступность, снизит очередность, следовательно, повлияет и на качество приема, ведь врач сможет уделять больше времени каждому пациенту.

Вместе с тем, внедрение обязательного социального медицинского страхования в Республике Казахстан позволит улучшить здоровье казахстанцев и увеличить продолжительность жизни, повысить доступность качественной медицинской помощи, создать систему здравоохранения, способную отвечать потребностям населения, расширить лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне, снизить уровень неформальных платежей в системе здравоохранения.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана отметил, что с 1 июля текущего года в стране начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования. На заседании Правительства по итогам Послания Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству здравоохранения до момента запуска ОСМС рассчитать все риски для того, чтобы она начала работать эффективно и без пробуксовки. Кроме того, Премьер-Министр сделал акцент на необходимости обеспечить широкую работу по информатизации здравоохранения и разработке поправок в законодательство по внедрению регулирования цен на лекарственные средства.