Снег и ветер ожидают казахстанцев в среду
15 февраля 2017, 06:00
Лишь на северо-востоке республики погода без осадков.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами снег, туман, гололед, усиление ветра, метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Лишь на северо-востоке республики погода без осадков. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-23 м/с.
В Костанайской, Западно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской областях местами – метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области - туман.
В Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской местами ожидается туман, в Алматинской области - гололед.
В Кызылординской области – местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 1°, облачно.
В Астане днем -16°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Sports.ru
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