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Снег и ветер ожидают казахстанцев в среду

15 февраля 2017, 06:00

Лишь на северо-востоке республики погода без осадков.


На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами снег, туман, гололед, усиление ветра, метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Лишь на северо-востоке республики погода без осадков. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра 15-23 м/с.

В Костанайской, Западно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской областях местами – метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области - туман.

В Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской местами ожидается туман, в Алматинской области - гололед.

В Кызылординской области – местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 1°, облачно.

В Астане днем -16°, облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Sports.ru

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