В Мексике объявлена тревога из-за кражи контейнера с радиоактивными веществами

Какие именно вещества были там не сообщается.

Мексиканские власти объявили тревогу в шести регионах страны из-за похищения контейнера с радиоактивными материалами, передает ТАСС





Об этом сообщил во вторник на своей странице в сети микроблогов Twitter национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.





"Тревога в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан из-за украденного источника радиации, - написал Фуэнте. - Если увидите его, не открывайте и звоните 911".





Пуэнте не уточнил, где именно был похищен контейнер, и какие радиоактивные материалы в нем содержатся.





В феврале 2016 года в штате Керетаро преступники угнали грузовик, на борту которого находились радиоактивные вещества. Машина была найдена спустя почти 10 дней. Аналогичный случай произошел в апреле 2015 года, когда пропал небольшой контейнер с иридием-192. Позднее его также удалось обнаружить.



