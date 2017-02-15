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В Мексике объявлена тревога из-за кражи контейнера с радиоактивными веществами

15 февраля 2017, 07:08

Какие именно вещества были там не сообщается.


Мексиканские власти объявили тревогу в шести регионах страны из-за похищения контейнера с радиоактивными материалами, передает ТАСС.

Об этом сообщил во вторник на своей странице в сети микроблогов Twitter национальный координатор сил гражданской обороны Луис Фелипе Пуэнте.

"Тревога в штатах Керетаро, Идальго, Мехико, Гуанахуато, Сан-Луис-Потоси и Мичоакан из-за украденного источника радиации, - написал Фуэнте. - Если увидите его, не открывайте и звоните 911".

Пуэнте не уточнил, где именно был похищен контейнер, и какие радиоактивные материалы в нем содержатся.

В феврале 2016 года в штате Керетаро преступники угнали грузовик, на борту которого находились радиоактивные вещества. Машина была найдена спустя почти 10 дней. Аналогичный случай произошел в апреле 2015 года, когда пропал небольшой контейнер с иридием-192. Позднее его также удалось обнаружить.

Фото: Overclockers Club

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