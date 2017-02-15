Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы Audi сбила пешехода

15 февраля 2017, 07:21

Пострадавшего пешехода госпитализировали.


В Алматы минувшей ночью произошло ДТП с наездом, сообщает Zakon.kz.

Водитель Audi A6 двигался по улице Жандосова на запад, проехав улицу Шаймерденова он увидел идущего вдоль дороги мужчину, качающегося из стороны в сторону.

Пешеход наклонился в сторону дороги прямо под колеса автомобиля. Водитель Audi испугавшись стал крутить рулем, пытаясь избежать наезда, от чего на скользкой дороге потерял управление.

В итоге, Audi сбила мужчину, снесла знак и врезалась в дерево. Пострадавшего пешехода госпитализировали.















Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...