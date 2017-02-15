В Алматы Audi сбила пешехода
15 февраля 2017, 07:21
Пострадавшего пешехода госпитализировали.
В Алматы минувшей ночью произошло ДТП с наездом, сообщает Zakon.kz.
Водитель Audi A6 двигался по улице Жандосова на запад, проехав улицу Шаймерденова он увидел идущего вдоль дороги мужчину, качающегося из стороны в сторону.
Пешеход наклонился в сторону дороги прямо под колеса автомобиля. Водитель Audi испугавшись стал крутить рулем, пытаясь избежать наезда, от чего на скользкой дороге потерял управление.
В итоге, Audi сбила мужчину, снесла знак и врезалась в дерево. Пострадавшего пешехода госпитализировали.
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