Apple показала трейлер собственного реалити-шоу

Шоу должно стать эксклюзивом для стримингового сервиса Apple Music. В судейский состав программы войдут предприниматель Гэри Вайнерчук, бывший участник группы Eyed Peas will.i.am, а также актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба.

Задача участников шоу состоит в том, чтобы менее чем за минуту заинтересовать своим мобильным приложением хотя бы одного из судей. Победитель программы получит инвестиции в проект размером до $10 млн, а также премиум-размещение в App Store.





О том, что Apple планирует выпустить собственное шоу, стало известно в июле 2016 года, когда организаторы объявили о начале кастинга на участие.