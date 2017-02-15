Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Apple показала трейлер собственного реалити-шоу

15 февраля 2017, 07:27

В судейский состав программы войдут предприниматель Гэри Вайнерчук, бывший участник группы Eyed Peas will.i.am, а также актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба.


Компания Apple опубликовала на своём официальном YouTube-канале трейлер собственного реалити-шоу Planet of the Apps, посвящённого разработчикам приложений, сообщает Life.ru.

Шоу должно стать эксклюзивом для стримингового сервиса Apple Music. В судейский состав программы войдут предприниматель Гэри Вайнерчук, бывший участник группы Eyed Peas will.i.am, а также актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба.

Задача участников шоу состоит в том, чтобы менее чем за минуту заинтересовать своим мобильным приложением хотя бы одного из судей. Победитель программы получит инвестиции в проект размером до $10 млн, а также премиум-размещение в App Store.

О том, что Apple планирует выпустить собственное шоу, стало известно в июле 2016 года, когда организаторы объявили о начале кастинга на участие.


Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...