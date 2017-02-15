Apple показала трейлер собственного реалити-шоу
15 февраля 2017, 07:27
В судейский состав программы войдут предприниматель Гэри Вайнерчук, бывший участник группы Eyed Peas will.i.am, а также актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба.
Компания Apple опубликовала на своём официальном YouTube-канале трейлер собственного реалити-шоу Planet of the Apps, посвящённого разработчикам приложений, сообщает Life.ru.
Шоу должно стать эксклюзивом для стримингового сервиса Apple Music. В судейский состав программы войдут предприниматель Гэри Вайнерчук, бывший участник группы Eyed Peas will.i.am, а также актрисы Гвинет Пэлтроу и Джессика Альба.
Задача участников шоу состоит в том, чтобы менее чем за минуту заинтересовать своим мобильным приложением хотя бы одного из судей. Победитель программы получит инвестиции в проект размером до $10 млн, а также премиум-размещение в App Store.
О том, что Apple планирует выпустить собственное шоу, стало известно в июле 2016 года, когда организаторы объявили о начале кастинга на участие.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844219-a18490f776e017fa03bb9086a6a4a549
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...