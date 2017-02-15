В Южной Корее пройдет экстренное совещание из-за смерти брата Ким Чен Ына
15 февраля 2017, 07:41
На заседании будет присутствовать исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хван Ге Ан, главы внешнеполитического и оборонного ведомств, а также министр объединения.
Совет национальной безопасности Республики Корея проведет экстренное совещание, на котором будет обсуждаться предполагаемое убийство Ким Чен Нама, приходящегося старшим братом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщает ТАСС.
На заседании будет присутствовать исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хван Ге Ан, главы внешнеполитического и оборонного ведомств, а также министр объединения.
Полиция Малайзии во вторник подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в столичном аэропорту, является Ким Чен Намом. Причина его смерти пока не установлена.
По данным следствия, незадолго до его гибели в зоне вылета аэропорта Куала-Лумпура к нему подходила неизвестная женщина и поднесла к его лицу ткань, пропитанную некой жидкостью, вслед за этим мужчина начал просить о помощи, страдая от боли в глазах. По дороге в больницу он скончался.
Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.
Фото: EPA
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