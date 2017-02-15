В Южной Корее пройдет экстренное совещание из-за смерти брата Ким Чен Ына

На заседании будет присутствовать исполняющий обязанности президента Южной Кореи, премьер-министр Хван Ге Ан, главы внешнеполитического и оборонного ведомств, а также министр объединения.

Полиция Малайзии во вторник подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в столичном аэропорту, является Ким Чен Намом. Причина его смерти пока не установлена.





По данным следствия, незадолго до его гибели в зоне вылета аэропорта Куала-Лумпура к нему подходила неизвестная женщина и поднесла к его лицу ткань, пропитанную некой жидкостью, вслед за этим мужчина начал просить о помощи, страдая от боли в глазах. По дороге в больницу он скончался.





Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.





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