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В ВКО из-за морозов отменили занятия в школах

15 февраля 2017, 08:08

В Семее утром было -31 градус, ученики с 1-11 школа, а также 1-2 курсы колледжей, на занятия не пойдут.


В Восточно-Казахстанской области из-за морозов отменены занятия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление образования.

В Усть-Каменогорске из-за 30-градусного мороза отменены занятия для учащихся с 1-4 классы 1 смены.

В Семее утром было -31 градус, ученики с 1-11 школа, а также 1-2 курсы колледжей, на занятия не пойдут.

Помимо этого: Шемонаихинский район. -34 мороз, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1-2 смены, 1-2 курсы колледжей.
Зыряновский район. -31 мороз, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1-2 смены. Кокпектинский район. -30 мороз, отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

Фото: Рамблер/новости

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