В больнице медицинского центра Управления делами Президента провели уникальную операцию

Вопрос жизни и смерти. С необычной ситуацией столкнулись нейрохирурги больницы медицинского центра Управления делами Президента. К ним поступил пациент с редким диагнозом, сообщает Первый канал "Евразия".





Прогнозы были неблагоприятны. Опасное заболевание потребовало нестандартного подхода и применения во время операции новейших технологий. История настолько удивительна, что заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Это сделает Алексей Мыкитюк.





«Она у меня резко началась. Ногу сначала парализовало, потом руку»,- говорит Урал Жакетов, житель Костаная.





События того дня Урал Жакетов вспоминает как страшный сон. Сильная головная боль заставила срочно обратиться за помощью к врачам, от которых он услышал недобрую весть. Аневризма. Это расширение сосуда. Само по себе редкое явление, у пациента приобрело гигантские размеры. Оно стало сдавливать расположенные рядом участки мозга, угрожая жизни Урала.





«Я был потерян, не знал что делать. Во-первых, не знал что за болезнь, а во-вторых, я был просто потерян и не знал, за что схватиться, как быть. Было страшно»,- говорит Урал Жакетов, житель Костаная.





На помощь по квоте на высокотехнологичное вмешательство пришли врачи Больницы Медицинского центра Управления делами Президента. Труднодоступное расположение аневризмы и её близость к жизненно важным участкам поставили перед врачам трудную задачу. Статистика предыдущих операций говорила не в пользу уникального пациента.





«5 лет назад были такие пациенты, похожие. Но там они до хирургии не дожили. Повторный разрыв со смертельным исходом. Повезло, что после разрыва мы поторопились, зная, что риск повторного разрыва в течение месяца»,- говорит Азат Шпеков, нейрохирург.





Уникальный случай заболевания потребовал и нестандартного подхода в лечении. 12 часов с помощью микроскопического оборудования врачи выстраивали защиту оперируемого участка, чтобы основная процедура не привела к инсульту, инфаркту мозга и летальному исходу. Перейти к основной операции в рентген-лаборатории стало возможным только через 6 дней.





«Оба этапа завершены успешно, пациент сегодня выписан домой. Случай будет опубликован в европейских журналах в помощь другим нейрохирургам»,- говорит Азат Шпеков, нейрохирург.





«Если честно, молодцы хирурги. Благодарен всей клинике и нейрохирургу», — говорит Урал Жакетов, житель Костаная.





Спустя шесть дней после тяжелейшей операции Урал готов вернуться к семье в родной Костанай. История его спасения отечественными профессионалами станет очень важным примером для остального мира, так как всего в медицинской науке описано не больше тридцати подобных операций.