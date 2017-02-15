В китайском Синьцзяне неизвестные убили пять человек

Сообщается, что нападение произошло во вторник, в уезде Пишань. Трое неизвестных напали на толпу людей. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших.





В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.





Полиция занимается расследованием происшествия.