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В китайском Синьцзяне неизвестные убили пять человек

15 февраля 2017, 08:33

Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших.


Трое неизвестных напали с ножами на толпу людей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, убив пять человек и ранив еще пятерых, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что нападение произошло во вторник, в уезде Пишань. Трое неизвестных напали на толпу людей. Прибывшая на место происшествия полиция застрелила всех нападавших.

В результате нападения пострадали десять человек, пять из них скончались от полученных ранений, остальным пяти оказывается экстренная медицинская помощь.

Полиция занимается расследованием происшествия.

Фото: AFP 2017

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