В Японии сотрудник кредитной компании расстрелял коллег
15 февраля 2017, 08:40
Нападавший скрылся на автомобиле, огнестрельное оружие он взял с собой.
В Японии служащий одной из кредитных организаций открыл огонь по коллегам, сообщает Lenta.ru.
Инцидент произошел в городе Камису в офисе компании. В результате стрельбы один человек погиб, еще один был ранен. Нападавший скрылся на автомобиле, огнестрельное оружие он взял с собой. Сейчас полиция ведет его поиски.
По японским законам, разрешение на покупку огнестрельного оружия в стране получить нельзя, а его хранение считается уголовным преступлением.
В конце января в Стамбуле неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Сообщалось, что нападение не было терактом: в одном из посетителей стрелок узнал человека, 12 лет назад застрелившего его отца, решил отомстить и убил предполагаемого преступника.
Фото: Richard Atrero De Guzman
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