Сеул: Предполагаемое убийство Ким Чен Нама говорит о жесткости режима КНДР

Предполагаемое убийство Ким Чен Нама, приходящегося старшим братом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, является проявлением жестокости режима КНДР. С таким утверждением выступил исполняющий обязанности президента Республики Корея, премьер-министр Хван Гё Ан , передает , передает ТАСС





Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от внебрачной связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.





Полиция Малайзии во вторник подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в столичном аэропорту, является Ким Чен Намом. "Он находился во втором терминале, ожидая вылета в Макао, который был назначен на 10:00 по местному времени (05:00 мск). Он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, он также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью, после чего скрылся", - рассказал помощник руководителя полиции штата Селангор Фадзил Ахмат.





"Если подтвердится, что убийство было организовано Северной Кореей, это станет примером жестокости и бесчеловечности режима Ким Чен Ына", - приводит слова главы южнокорейского кабмина агентство Рёнхап. Хван Гё Ан также отметил, что южнокорейские власти пристально следят за действиями Пхеньяна.





Сеульская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что проживавший последние годы за границей Ким Чен Нам якобы собирался эмигрировать в Южную Корею. Издание утверждает, что он был убит, поскольку Северная Корея собиралась помешать этому.





Ранее Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное совещание в связи со смертью брата Ким Чен Ына.



