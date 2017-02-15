В Атырау по скандальному делу Утеуова освобождены четверо полицейских

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области, изучив обстоятельства дела и приняв во внимание, что подсудимые Александр Ким, Али Кабдешев, Аслан Хайруллин и Азидулла Баянов пошли на процессуальное соглашение с прокурором, были приговорены к различным срокам наказания. Ернар Издибаев, Нуржан Оразгалиев, Азамат Доспанов, Ильяс Стамгалиев своей вины не признали и были осуждены на 3 года лишения свободы каждый. Они и обратились с апелляцией, которая судом была удовлетворена.