В Атырау по скандальному делу Утеуова освобождены четверо полицейских
15 февраля 2017, 09:22
После рассмотрения апелляционной жалобы освободили из-под стражи четверых экс- полицейских, осужденных на 3 года каждый по нескольким статьям УК РК.
В Атырау коллегия по уголовным делам областного суда после рассмотрения апелляционной жалобы освободила из-под стражи четверых экс- полицейских, осужденных на 3 года каждый по нескольким статьям УК РК: Ернара Издибаева, Нуржана Оразгалиева, Азамата Доспанова и Ильяса Стамгалиева, сообщает МИА «Казинформ».
«Учитывая личности осужденных, их возраст, наличие малолетних детей, то, что они ранее не судимы, суд освободил их из-под стражи, назначив наказание в виде ограничения свободы от 1 года до 2 лет и 3 месяцев», - проинформировали в пресс-службе областного суда.
Напомним, это резонансное уголовное дело рассматривалось в 2016 году. На страницах СМИ было опубликовано открытое письмо - обращение экс-полицейского Манарбека Утеуова, за осужденного убийство гражданина Узбекистана, где были указаны сведения о преступлении, совершенном сотрудниками УВД.
На скамью подсудимых попали 4 оперуполномоченных отдела криминальной полиции, три дознавателя и следователь. И еще один подозреваемый - Манарбек Утеуов - бывший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УВД, ранее уже осужденный к 22 годам лишения свободы за убийство гражданина Узбекистана. Обвинений был целый «букет». Утеуова и других подсудимых обвиняли в превышении власти или должностных полномочий в целях извлечения выгоды и преимущества для себя, других лиц или организаций. А также в нанесении вреда другим лицам или организациям, совершенном с применением насилия или угрозой его применения, получении взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору, служебном подлоге, совершенном должностным лицом, нарушении неприкосновенности жилища с использованием своего служебного положения.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области, изучив обстоятельства дела и приняв во внимание, что подсудимые Александр Ким, Али Кабдешев, Аслан Хайруллин и Азидулла Баянов пошли на процессуальное соглашение с прокурором, были приговорены к различным срокам наказания. Ернар Издибаев, Нуржан Оразгалиев, Азамат Доспанов, Ильяс Стамгалиев своей вины не признали и были осуждены на 3 года лишения свободы каждый. Они и обратились с апелляцией, которая судом была удовлетворена.
Фото: Arnapress.kz
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