Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В частности, будут рассмотрены поправки по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.

В Мажилисе Парламента Казахстана началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.





В частности будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» (первое чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства» (второе чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам» (второе чтение).





Также будет рассмотрен во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства».

Кроме того, депутаты подготовят заключение по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы»







