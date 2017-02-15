Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
15 февраля 2017, 09:55
В частности, будут рассмотрены поправки по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства.
В Мажилисе Парламента Казахстана началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы» (первое чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства» (второе чтение), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам» (второе чтение).
Также будет рассмотрен во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства».
Кроме того, депутаты подготовят заключение по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы»
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