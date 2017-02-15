США готовы поменять подход к решению палестино-израильского конфликта

До сих пор решение конфликта на основе создании еврейского и арабского государств США называли краеугольным камнем своей внешней политики на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится в среду в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом,





"Принцип двух государств, который не приносит мира — не та цель, которой кто-то хочет достигнуть. Мир — вот цель, будет ли он достигнут на основании принципа двух государств, если стороны хотят этого, или чего-то другого, опять же если так захотят стороны. Мы намерены помочь им", — заявил представитель американской администрации.





Представитель администрации также сказал, что формулировка о двух государствах не очень понятна. "Если спросить пять человек, что такое решение с созданием двух государств, получишь восемь разных ответов", — заявил представитель администрации. "Мы (США) не собираемся диктовать условия мира", — заключил он.