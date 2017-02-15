Подозреваемые в покушении на Ким Чен Нама не покинули Малайзию

Подозреваемые в совершении покушения на Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, в аэропорту Малайзии скрылись с места преступления на такси, но не смогли покинуть страну, заявили в среду представители Национального разведывательного управления Южной Кореи,

Как сообщает агентство Ренхап, специалисты также не исключают, что женщины были северокорейскими агентами. Они отметили, что, согласно их данным, власти КНДР пытались организовать покушение на Ким Чен Нама на протяжении последних пяти лет, то есть с момента прихода к власти Ким Чен Ына.





Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но место отца занял Ким Чен Ын. В понедельник Ким Чен Нам в Малайзии внезапно почувствовал себя плохо и скончался. Отмечалось, что его гибель произошла за несколько часов до рейса в Макао.





Личность погибшего подтвердила позже полиция Малайзии. Представитель южнокорейского министерства по делам объединение в ходе пресс-конференции также заявил, что гибель Ким Чен Нама "считается фактом", однако отметил, что "пока рано делать выводы о том, было ли произошедшее убийством.





По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Агентство Рейтер сообщило, что США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.