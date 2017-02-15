Встречу в рамках Астанинского процесса перенесли на 16 февраля
15 февраля 2017, 09:51
Встреча переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года.
Встречу в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии перенесли на 16 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
«Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года», - говорится в сообщении.
Фото: Islam-Today.ru
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