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Встречу в рамках Астанинского процесса перенесли на 16 февраля

15 февраля 2017, 09:51

Встреча переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года.


Встречу в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии перенесли на 16 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Начало очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии переносится на 12.00 часов 16 февраля 2017 года», - говорится в сообщении.

Фото: Islam-Today.ru



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