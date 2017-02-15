Пентагон подтвердил использование обедненного урана в Сирии

Обедненным ураном начиняли боеприпасы вместе с обычными снарядами для обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), в сферу оперативной ответственности которого прежде всего входит Ближний Восток, подтвердило использование американскими самолетами в Сирии боеприпасов с обедненным ураном для авиаударов по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство" , передает , передает Вести.ru





Об операциях американской авиации с использованием этого токсичного вещества, вызывающего онкологические заболевания и врожденные дефекты развития, рассказал официальный представитель CENTCOM майор Джош Джакс.





"Я могу подтвердить использование обедненного урана 16 и 22 ноября 2015 года в Сирии", — рассказал он. По словам Джакса, было решено применить начиненные им боеприпасы вместе с обычными снарядами для обеспечения более высокой вероятности уничтожения транспортных средств ИГ, на которых боевики незаконно перевозили нефть.





По словам Джакса, всего при проведении обеих операций было использовано 5265 бронебойных зажигательных снарядов калибра 30 миллиметров. Таким образом на каждый обычный снаряд приходилось пять боеприпасов с обедненным ураном. В каждой из операций участвовали четыре штурмовика ВВС США A-10 Thunderbolt, которые 16 ноября уничтожили 46 транспортных средств ИГ, а 22 ноября — 293.





Ранее Пентагон заявлял, что ВС США никогда не использовали боеприпасы с обедненным ураном во время международной антитеррористической операции в Сирии и Ираке. Между тем в 2003 году боеприпасы с ним применялись при вторжении США в Ирак.





О том, что США как минимум дважды использовали в Сирии и Ираке боеприпасы с обедненным ураном, еще в октябре прошлого года заявляла со ссылкой на независимых экспертов официальный представитель МИД России Мария Захарова, напоминает ТАСС.



