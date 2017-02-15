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Новости за сегодня

В Астане сменился прокурор

 

Прокурор Астаны Сабыржан Бекбосунов ушел на пенсию, его сменил Булат Дембаев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

Ранее Булат Бекназарович был начальником 10-го департамента Генеральной прокуратуры РК. Последняя занимаемая должность - начальник Департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Сабыржан Бекбосунов был прокурором Астаны с октября 2014 года.

Сабыржан Бекбосунов родился 13 июня 1954 года в Алматы. В 1980 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета имени Кирова. Занимал различные должности в органах прокуратуры. Был вице-министром юстиции РК, председателем Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК.

 

15 февраля 2017, 09:55
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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