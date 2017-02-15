СМИ: Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама могут быть уже мертвы

Две женщины, которые могли быть причастны к смерти Ким Чен Нама - брата лидера КНДР - могут быть уже мертвы.

"Есть информация о том, что они уже мертвы - сейчас мы проверяем ее", - цитирует агентство источник в японском правительстве.

Ранее японские и южнокорейские СМИ, ссылаясь на источники в южнокорейской разведке, сообщали, что нападение на Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура могли совершить две женщины, имеющие отношение к северокорейским спецслужбам. Официального подтверждения этой информации не было.





Полиция Малайзии во вторник подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в столичном аэропорту, был Ким Чен Намом. "Он находился во втором терминале, ожидая вылета в Макао, который был назначен на 10:00 по местному времени (05:00 мск). Этот человек обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, он также рассказал, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью, после чего скрылся", - рассказал помощник руководителя полиции штата Селангор Фадзил Ахмат.





Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный от связи с известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.