Убийственный всплеск

В Карагандинской области из 113 убийств, только одно было совершено в состоянии аффекта

Дедушка внука забил молотком...

В январе 2017 года было завершено расследование уголовного дела по обвинению пенсионера в убийстве молодого родственника. Следствием установлено,что дедушка жил вместе с супругой и 30-летним внуком, который нигде не работал, ежедневно требовал деньги на приобретение наркотиков, избивал и оскорблял пожилых родственников.19 ноября 2016 года между дедом и внуком, оба находились в алкогольном опьянение, произошла очередная ссора, последний требовал деньги на приобретение наркотиков, угрожал избить стариков. Получив отказ, парень взял в руки молоток, и стал бить керамическую плитку на кухонной стене, после чего зашел в зал, собирался разбить стеклянные створки мебельного гарнитура. В этот момент сильно взволнованный пенсионер, подбежал к внуку, выхватил у него молоток, и нанес множественные удары по голове. Молодой человек скончался на месте преступления. На следствии пенсионер признал свою вину, на основании заключения судебных экспертиз, утверждено обвинительное заключение по статье «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

Описанное преступление было совершенно в России. Спрашивается: не лучше ли привести пример из судебной практики в Карагандинской области или Казахстана? Как оказалось, в республике крайне скудная информация по этой категории дел, удалось разыскать только одно, оно рассматривалось в суде по уголовным делам Жамбылской области, о чем скупо говорится на сайте суда: «Завершилось слушание по уголовному делу в отношении А., преданной суду по ч.1 ст.99 УК РК (убийство). Согласно материалам уголовного дела, 22 июля 2016 года, примерно 17:30 часов, супруг А. - М., придя домой, очередной раз в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать А.А. находясь в состоянии сильного душевного волнения из-за систематического насилия и унижения со стороны М. нанесла ему ножом ранения, несовместимые с жизнью. От полученных ранений М. скончался на месте. В ходе главного судебного разбирательства, государственный обвинитель изменил обвинение в отношении А. с умышленного убийства на убийство в состоянии аффекта. С данной позицией прокурора, в суде согласились родственники М ( то есть родственники убитого - Авт.). По приговору суда: А. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.101 УК РК и с учётом всех обстоятельств дела, ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.»

Экспертам не до аффектов

Другими примерами применения в судебной практике статьи 101 мы не располагаем. Но благодаря статистическим данным генеральной прокуратуры можно узнать, что за прошедший 2016 год в Казахстане было совершено правонарушений: по статье 99 «Убийство» - 1672 (!), по статье 104 «Причинение смерти по неосторожности» - 120, по статье 100 «Убийство матерью новорожденного ребенка» - 36, по статье 102 «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны - 20, по статье 101 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта - 14-ть.

За этот же период в Карагандинской области произошло113 уголовных преступлений по аналогичным статьям. В Караганде, вместе с городами-спутниками, в общем по статье 99 «Убийство» зарегистрировано 55 преступлений, в Темиртау - 19. Только одно убийство в области было совершено в состоянии аффекта. О подобных «экзотических» преступлениях подавляющее число граждан знает благодаря кинофильмам. Постоянные читатели различных «Криминальных новостей», в приведенных выше примерах из российской и казахстанской судебной практики могут найти знакомые до боли обстоятельства «кухонного» убийства, о чем каждую неделю пишет пресса: 1) потерпевший и виновное лицо в момент преступления были пьяны, 2 ) обе стороны конфликта близкие родственники, или супруги, 3) происходило систематическое унижение и насилие со стороны потерпевшего. При такой схожести со статьей 99 «Убийство», на статью 101 приходиться менее 1% преступлений в общей статистике смертей от умышленного насилия. Темиртаускими адвокатами, с которыми мы беседовал, не помнят, чтобы в городе, по крайне мере за последние 10 лет судили хоть одного человека за убийство в состояние аффекта.

- Почему при схожести обстоятельств в преступлениях по статье 99 и статье 101, - спрашиваем мы одного адвоката, - следствие отдает «предпочтение» первой, может потому что по 101-й наказание крайне мягкое: до трех лет ограничением свободы, или лишением свободы на тот же срок?

- Этот вопрос надо адресовать к нашим экспертам, - отвечал адвокат, - мы как-то давным-давно ставили этот вопрос, ведь у нас в Темиртау убийства в основном совершаются в состоянии алкогольного опьянения, наши эксперты отвечали: раз было алкогольное опьянение у обвиняемого, значит не может быть аффекта. Понимайте, как хотите такой ответ.

Привилегированный вид преступления

Статья 101 входит в число так называемых привилегированных видов убийства, которые совершаются при обстоятельствах, существенно снижающих степень общественной опасности от содеянного преступления. Виновное лицо - это психически здоровый человек, он находится под воздействием физиологического аффекта, сильного душевного волнения, вызванного поведением потерпевшего: физическим насилием с его сторону, которое выражается в побоях, истязаниях, насильственное ограничение свободы, изнасилование; он может совершать и психическое насилие: угрозами, тяжелым оскорблением, аморальным поведением - например факт супружеской измены. Систематическое провоцирующее поведение со стороны потерпевшего приводит к психотравмирующей ситуации у виновного лица, происходит внезапная психологическая разгрузка, путем выброса большого количества ферментов. Сам виновный на следствие рассказывает, как правило, что он плохо помнит случившееся: «все происходило как во сне», спонтанно, не мог контролировать свои действия, если у него в руках был пистолет, то продолжал стрелять, пока не разрядит полностью обойму, если держал нож - наносил множественные удары. Состояние аффекта может длиться до несколько минут; допускается временной промежуток между провокацией потерпевшего и ответным душевным волнением, например когда жертва случайно встретила насильника через полгода после изнасилования, узнав его, впадает в состояние аффекта - и убивает.

Исследователи обнаружили, что совершение преступления в состоянии аффекта более характерно для холерика, чем флегматика, для несовершеннолетнего более чем для взрослого, более для женщины в состоянии беременности, чем в обычном состоянии, более для человека, страдающего от недуга, чем для здорового.

Большая часть преступлений происходит в семейно-бытовой сфере, в основном из ревности и мести. Согласно российской статистике у 60,2% обвиняемых аффект возник в состоянии в алкогольного опьянения. Среди осужденных 89,3% мужчин и только 10% женщин; из общего числа убийств совершаемых несовершеннолетними - 16% происходит под влиянием аффекта, из них 6% - подростками, не достигшими 16-летнего возраста.

Сразу же после убийства виновный находится в состоянии опустошенности, подавленности, раскаяния, он не может совершать активных действий, в частности по сокрытию следов преступления. Внешний вид: действия лихорадочны, цвет лица очень бледный, либо очень красный от чрезвычайного перевозбуждения.

Жертвы «органов»

Определить наличие аффекта у виновного на момент совершения преступления может только судебно-психиатрическая экспертиза. В России это очень сложная процедура, она проводится с инструментальными и компьютерными обследованиями, сложными биохимическими анализами, экспертная комиссия состоит из трех членов, выслушивается мнения как минимум десяти специалистов. Не редки ситуации когда дело по статье «Убийство» уголовный суд отправлял на доследования, после повторного изучения всех материалов экспертами, происходила переквалификация на статью «Убийство в состоянии аффекта». Как же дела обстоят в Казахстане, где за год произошло 1672 убийств по статье 99, в то время как по 101-й - четырнадцать. Можно предположить, что представители правоохранительных органов и специалисты-медики особо не заморачиваются со сложными экспертизами, очевидно одно: осуществляемая ими практика не всегда дает полную объективную оценку преступления, о чем и намекали темиртауские адвокаты. Бьют тревогу казахстанские правоведы, так в научной статье «Некоторые аспекты расследования убийства, совершенного в состоянии аффекта» написанной Оксаной Возняк, кандидатом юридических наук в соавторстве с магистрантом Ляззат Нурлумбаевой. Приведем одну цитату: «Изучение и анализ судебно-следственной практики позволил прийти к следующим выводам: из 10 убийств, расследуемых правоохранительными органами, 1 совершено лицом, находившимся в момент совершения убийства в состоянии аффекта; у следователя по данному виду преступления не достаточно психологических и психиатрических познаний для разрешения некоторых существенных вопросов на начальном этапе расследования; в погоне за коэффициентом раскрываемости, на практике, редко квалифицируют ст.98 УК РК, стараются применить ст.96 УК РК» (работа была написана до изменений в УК РК 2015 г., статья 96 «Убийство», статья 98 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта»— Авт.)

Если приведенные данные в работе верны, значит в Казахстане за 2016 год исходя из общей статистики должно было произойти около 160 убийств в состоянии аффекта. Конечно, эта цифра грубое предположение, но она выявляет, огромную проблему, о которой мало осведомлена общественность: насколько следственные органы проводят беспристрастное и всестороннее установление истины в отношение обвиняемого, убившего жестокого домашнего тирана.

Павел ПОПОВКИН (Журналист)