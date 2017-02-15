 
Ясно
-26°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 4%

Влажность: 74%

Давление: 741 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

322.50

15 февраля 

Курс НБРК

322.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

322.00

Продажа

322.50

АСТАНА

Покупка

321.50

Продажа

322.00

Подробнее
343.00

15 февраля 

Курс НБРК

342.19

-

АЛМАТЫ

Покупка

340.00

Продажа

343.00

АСТАНА

Покупка

340.00

Продажа

342.00

Подробнее
Новости за сегодня

Назначен Председатель Комитета внутреннего госаудита Минфина РК

 

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 70-л/с Аниятулла Умирзакулы Сарсенов назначен Председателем Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Аниятулла Сарсенов, 1969 года рождения, образование высшее. В 1990 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», в 2000 году окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «юриспруденция». Владеет несколькими языками: казахский, русский - в совершенстве, английский - свободно.

Трудовую деятельность начал в июле 1989 года с должности ведущего специалиста фирмы «Казахпроминторг» Республиканского объединения «Казахинторг», затем работал ведущим специалистом Управления внешней торговли Казпотребсоюза, ведущим специалистом Республиканского объединения «Казкоопвнешторг».

С сентября 1991 по сентябрь 1992 года - директор по экономическим вопросам Совместного предприятия «Казамман» Министерства народного образования КазССР.  

С октября 1992 года по март 1994 года - начальник сельскохозяйственного производства и заготовок, заместитель директора Опытно-экспериментального пищекомбината Казпотребсоюза.

С марта 1994 года по декабрь 1995 года - исполнительный директор, директор Республиканского хозрасчетного предприятия «Казкоопагро».

С января 1996 года по июль 1996 года - старший референт по хозяйственным вопросам Посольства Республики Казахстан в Великобритании (Лондон).

С июля 1996 года по март 1997 года - советник Правления по коммерческой деятельности Казпотребсоюза.

С марта 1997 года по февраль 1998 года - Заместитель Начальника Налогового отдела по Алмалинскому району города Алматы.

С февраля 1998 года по июнь 2002 года - Заместитель Председателя Налогового комитета по городу Алматы.

С июня 2002 года по апрель 2005 года - служба в органах финансовой полиции: Начальник Департамента финансовой полиции по городу Алматы, затем Заместитель Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С июня 2005 года по июнь 2006 года - государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК.

С декабря 2008 года по февраль 2017 года - руководитель Департамента по финансовому мониторингу по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

С 14 февраля 2017 года - Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан.

Женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Награжден: Почетной грамотой Финансовой полиции, нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».

 

15 февраля 2017, 10:03
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код