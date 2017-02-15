15 февраля истекает срок предоставления налоговой отчетности

УГД призывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей своевременно исполнять налоговые обязательства по предоставлению форм налоговых отчетностей.

Управление государственных доходов по Медеускому району г.Алматы напоминает, что 15 февраля текущего года истекает срок представления форм налоговой отчетности за 4 квартал и 2-ое полугодие 2016 года, передает Zakon.kz.





«За непредставление форм налоговой отчетности статьей 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность, а также будут приостановлены расходные операций по банковским счетам», - говорится в сообщении.





В связи с чем УГД призывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей своевременно исполнять налоговые обязательства по предоставлению форм налоговых отчетностей.





«Дополнительно сообщаем, что согласно статье 72 Налогового кодекса налогоплательщик вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме. Для этого необходимо направить в налоговый орган по месту регистрационного учета уведомление о продлении срока представления налоговой отчетности», - указывается в информации.



