Сроки ликвидационной налоговой проверки

Молокостова Кристина

Юридическая фирма «Тлеулин и партнеры»

Налоговый кодекс Казахстана содержит обязанность каждого налогоплательщика инициировать налоговую проверку при прекращении деятельности, за исключением отдельных категорий налогоплательщиков, прямо указанных в кодексе. Данное правило должно применяться не только при добровольной ликвидации компаний, но и при банкротстве. Несмотря на то, что законодательством предусмотрены отдельные случаи ликвидации юридического лица без проведения налоговой проверки, большинству компаний все-таки приходится пройти через нее.

Добровольно ликвидируемое юридическое лицо после принятия решения о ликвидации и утверждения промежуточного ликвидационного баланса, обязано инициировать проведение ликвидационной налоговой проверки путем сдачи соответствующего налогового заявления. Если же речь идет о компании-банкроте, то налоговую проверку должен инициировать банкротный управляющий, ведущий банкротное производство.

Зачастую сроки налоговой проверки необоснованно затягиваются, в связи с чем процесс ликвидации компаний «застревает» на годы. Давайте разберемся, сколько на самом деле должна длиться налоговая проверка, и в каких случаях ее срок может быть продлен или приостановлен.

Ликвидационная налоговая проверка - это документальная комплексная проверка, которая проводится в отношении всех видов налогов и других обязательных платежей в бюджет. По общему правилу срок проведения такой проверки указывается в предписании (специальный документ, содержащий основную информацию о предстоящей проверке и вручаемый налогоплательщику) и составляет не более 30 рабочих дней. Течение срока налоговой проверки начинается с даты вручения налогоплательщику предписания и в определенных законодательством случаях может быть продлено или приостановлено.

Срок налоговой проверки может быть продлен налоговым органом до 45 рабочих дней с даты вручения предписания - то есть на 15 рабочих дней дополнительно к изначально установленным 30-ти (в случае наличия структурных подразделений срок может быть продлен до 75 рабочих дней). Продление сроков налоговой проверки также может быть осуществлено вышестоящим налоговым органом - то есть комитетом государственных доходов Казахстана, до 60 рабочих дней с даты вручения предписания (в случае наличия структурных подразделений срок может быть продлен до 180 рабочих дней).

Каждое продление сроков налоговой проверки должно оформляться дополнительным предписанием, которое в обязательном порядке должно быть вручено налогоплательщику. Однако Налоговым кодексом не оговорено ни одного основания для продления налоговой проверки, а значит, на практике ее продление фактически может быть инициировано без каких-либо оснований, что по нашему мнению является упущением налогового законодательства.

Особенностью ликвидационной налоговой проверки является то, что в нее не включается срок, на который она приостанавливается, то есть проверка фактически продлевается на срок приостановления.

Приостановление течения срока налоговой проверки возможно только в 2-х случаях: (1) предъявление налоговым органом налогоплательщику требования о представлении сведений и документов; (2) направление налоговым органом запроса в другие территориальные налоговые органы, государственные органы, банки и иные организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, либо в иностранные государства.

При направлении налогоплательщику требования о предоставлении дополнительных сведений и документов, проверка приостанавливается с даты вручения соответствующего требования налогоплательщику по дату получения налоговым органом ответа или запрашиваемых документов. При направлении налоговым органом запроса в иные органы, организации или государства срок течения налоговой проверки приостанавливается с момента отправления соответствующего запроса и возобновляется в день, следующий за днем получения сведений или документов.

Сведения по направленным запросам должны быть представлены уполномоченными государственными органами, таможенными органами, банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций в течение 20 рабочих дней с момента их получения. По отдельным видам запросов банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций обязаны предоставить сведения не позднее 10 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

Также налоговым органом могут направляться запросы в другие территориальные налоговые органы о проведении встречных проверок контрагентов налогоплательщика. Отметим, что в данном случае действующим законодательством не установлено сроков проведения встречных проверок, что по нашему мнению является также нарушением интересов проверяемого налогоплательщика.

Применяя аналогию закона, мы можем обратиться к Инструкции по проведению встречных проверок, а также подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату плательщиками налога на добавленную стоимость, поставщики которых подлежат мониторингу налогоплательщиков, утвержденной Приказом Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 15 апреля 2005 года № 160.

Согласно данному нормативно-правовому акту, срок проведения встречной проверки не должен превышать 20 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. В случае отсутствия налогоплательщика по месту регистрации встречная налоговая проверка не производится, о чем сообщается органу, ее инициировавшему.

По факту каждого приостановления и возобновления течения срока налоговой проверки налоговый орган обязан направлять налогоплательщику извещение. Такое извещение вручается лично под роспись или направляется по почте заказным письмом не позднее 1 рабочего дня с даты приостановления или возобновления проверки. Кроме того налоговый орган в обязательном порядке уведомляет о допущенных изменениях орган правовой статистики.

Важно отметить, что налоговое законодательство устанавливает максимальный срок проведения налоговой проверки с учетом возможного продления. Такой срок составляет 60 рабочих дней для лиц, не имеющих филиалов и представительств, и 180 рабочих дней для крупных налогоплательщиков и лиц, имеющих структурные подразделения.

Между тем из смысла налогового законодательства следует, что срок «приостановления» налоговой проверки, и срок «проведения» налоговой проверки являются юридическим событиями существуют независимо друг от друга, более того срок приостановления фактически не ограничен временными рамками Налоговым кодексом РК.

Данное обстоятельство на практике минимизирует либо снимает ответственность налогового органа, например, сделавшего запрос в другой налоговый орган страны по контрагенту проверяемого налогоплательщика, но не получившего на него ответ, от ответственности, связанной с большой длительностью налоговой проверки для налогоплательщика. Длительность проверки также объясняется слабым контролем со стороны руководства налогового органа, вышестоящих и надзорных органов, а также осторожной позицией самого налогоплательщика в отстаивании своих интересов в процессе ликвидационной налоговой проверки.

Защищать же свои права можно и нужно. Письменные обращения, обжалование действий или бездействия должностных лиц, а также иные меры правового воздействия, применяемые в комплексе, не только могут восстановить законность и обеспечить соблюдение сроков налоговой проверки, но и предупредят недобросовестных сотрудников налоговых органов о недопустимости последующих нарушений в работе с проверяемым налогоплательщиком.

Список использованной литературы:

1. Кодекс РК от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет;

2. Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 24 июня 2011 года № 248 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению налоговых проверок налогоплательщиков (Особенная часть)»;

3. Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 10 декабря 2010 года № 528 «Об утверждении Методических рекомендаций назначения встречных проверок, проводимых в рамках комплексных и тематических проверок, за исключением проверок по подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату»;

4. Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года № 654 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению налоговых проверок налогоплательщиков»;

5. Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 15 апреля 2005 года № 160 «об утверждении Инструкции по проведению встречных проверок, а также подтверждению достоверности сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных к возврату плательщиками налога на добавленную стоимость, поставщики которых подлежат мониторингу налогоплательщиков».