Занковец о выходе "Барыса" в плэй-офф КХЛ: спасибо ребятам за борьбу

"Думаю, что ничейный результат по итогам основного игрового времени закономерен… понятное дело, что идеальной игры не бывает, или бывает, но очень редко, особенно, когда играют две команды, которым нужен результат, очки. Ребята боролись за победу, за каждую шайбу, за очки, это самое важное, за это им спасибо", — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды из Астаны Эдуард Занковец.

После этой игры в активе у "Барыса" стало 89 очков, и ниже седьмого места (в плэй-офф попадают по восемь команд из Западной и Восточной конференций) на Востоке КХЛ он уже не опустится. При этом у занимающего в настоящее время пятое место казахстанского клуба сохраняются шансы подняться по итогам регулярного сезона на четвертое место своей конференции с тем, чтобы получить преимущество своего льда в первом раунде игр на выживание.





Матчи первого раунда плэй-офф ведутся до четырех побед одной из команд в каждой из четырех пар Восточной конференции, при этом команды, занявшие в регулярном сезоне места с первого по четвертое, начинают эти серии на своем льду. Таким образом, если для выявления победителя понадобится все семь матчей серии, то решающий, седьмой матч будет проходить на льду той команды, которая в регулярном сезоне заняла более высокое место.



