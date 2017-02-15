Семья погибшего в Малайзии Ким Чен Нама находится под защитой Китая
15 февраля 2017, 10:22
Об этом заявили представители южнокорейского Национального разведывательного управления.
Семья погибшего в аэропорту Малайзии Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, находится под защитой китайских властей, передает РИА Новости.
Агентство Ренхап отмечает, что по данным представителей разведуправления, жена покойного и один из его сыновей проживают в Пекине, дочь и другой сын — в Макао. Всем им обеспечена защита, отметили представители южнокорейской разведки.
Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но место отца занял Ким Чен Ын. В понедельник Ким Чен Нам в Малайзии внезапно почувствовал себя плохо и скончался. Отмечалось, что его гибель произошла за несколько часов до рейса в Макао.
Личность погибшего подтвердила позже полиция Малайзии. Представитель южнокорейского министерства по делам объединение в ходе пресс-конференции также заявил, что гибель Ким Чен Нама "считается фактом", однако отметил, что "пока рано делать выводы о том, было ли произошедшее убийством.
По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Агентство Рейтер сообщило, что США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб. Представители Национального разведывательного управления Южной Кореи считают, что подозреваемые скрылись с места преступления на такси, но еще не покинули Малайзию. Японские специалисты заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы.
Фото © AP Photo/ Andy Wong
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