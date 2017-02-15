Семья погибшего в Малайзии Ким Чен Нама находится под защитой Китая

Семья погибшего в аэропорту Малайзии Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, находится под защитой китайских властей,

Агентство Ренхап отмечает, что по данным представителей разведуправления, жена покойного и один из его сыновей проживают в Пекине, дочь и другой сын — в Макао. Всем им обеспечена защита, отметили представители южнокорейской разведки.





Ким Чен Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. В одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но место отца занял Ким Чен Ын. В понедельник Ким Чен Нам в Малайзии внезапно почувствовал себя плохо и скончался. Отмечалось, что его гибель произошла за несколько часов до рейса в Макао.