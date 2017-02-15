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В Караганде оштрафовали семерых водителей, которые не уступили дорогу неотложкам

15 февраля 2017, 10:31

Полиция провела совместную акцию с областной станцией скорой медицинской помощи.


В Караганде на центральных улицах прошла акция «Уступи дорогу «скорой». Полицейские вместе с врачами учили карагандинских водителей пропускать врачей, спешащих на вызов, пишет "Новый вестник".

Местная полицейская служба напоминает, что за непредоставление преимущества в движении транспорта оперативных служб и специальных машин с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами предусмотрена ответственность по статье 598 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф 7 МРП - 15 883 тенге.

В результате вчерашней акции были оштрафованы семь водителей.

Фото: nv.kz

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