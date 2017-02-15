Казахстанский боксер Жанат Жакиянов может провести бой в Астане

Чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) сегодня, 15 февраля, вернулся на родину, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Vesti.kz . В родном Петропавловске новоявленного чемпиона мира ждут супруга и маленькая дочка. Прилетев сначала в Астану, где его встречала большая группа болельщиков, Жакиянов признался, что в ближайших планах у него нет ничего, кроме отдыха.





- Жанат, Вы десять лет шли к успеху на профессиональном ринге. Теперь у Вас два титула, какие дальше планы? Ждем громкие имена в числе соперников?





- Конечно, уже поступают предложения. Выиграть мировой титул, наверное, легче, чем его защищать. Потому что все хотят получить мировой титул. Но сейчас, после большого тренировочного лагеря, у меня будет отдых как минимум два месяца. И после моя команда, мой менеджер будут работать над моим дальнейшим продвижением.





- После последнего боя Вас начали сравнивать с Андре Уордом, у которого тоже был поединок, в котором он одержал победу, побывав в нокдауне. Как Вы к этому сравнению относитесь?





- Не знаю даже. (смеется) Я не слышал.





- Теперь Вы второй по титулованности среди действующих казахстанских боксеров, как Вам это звание? Провели бой в США, там ощущается, что казахстанцы завоевывают рынок?





- Да, о многих ребятах слышал, которые поехали из Казахстана, выступают там, и очень неплохо... Ну, приятно.





- В Астане планируется организация вечера бокса в рамках "ЭКСПО", Вам поступало предложение провести бой?





- Ну, так, немножко... Может быть... Но еще точно не знаю. Сейчас идут разговоры об этом. Но пока еще не было ничего конкретного, чтобы вести переговоры. Это примерные планы на будущее. Но я об этом сказал (своей команде - прим. ред.): "Вы занимайтесь своим делом, я сейчас немножко отдохну, а потом уже мне сообщите, в курс меня введете, что да как будет дальше".





Напомним, 11 февраля в Толедо (США) Жакиянов победил раздельным решением судей американца Роуши Уоррена (14-2, 4 КО) и стал обладателем двух титулов. При этом в первом раунде казахстанский боксер дважды побывал в нокдауне.



