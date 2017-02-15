Ким Чен Нам в 2012 году просил лидера КНДР о помиловании
15 февраля 2017, 10:34
Об этом заявили представители южнокорейской разведки.
Скончавшийся в аэропорту Малайзии Ким Чен Нам просил в 2012 году своего брата — лидера КНДР Ким Чен Ына — о помиловании, передает РИА Новости.
По данным Национального разведывательного управления Южной Кореи, именно в 2012 году на Ким Чен Нама было совершено первое покушение, но прошло оно неудачно. Тогда Ким Чен Нам направил Ким Чен Ыну письмо, в котором просил о помиловании для него и его семьи.
"Я хочу, чтобы ты отменил наказание для меня и моей семьи. Нам некуда идти, мы знаем, что единственный шанс сбежать — это совершить самоубийство", — цитирует агентство Ренхап предполагаемый текст письма Ким Чен Нама к своему брату.
Старший брат лидера КНДР давно покинул страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Покушение на Ким Чен Нама было совершено в понедельник в аэропорту Малайзии перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи.
Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. Южнокорейская разведка полагает, что предполагаемые преступницы еще не покинули территорию Малайзии. Японские специалисты, в свою очередь, заявили о поступившей информации, что подозреваемые в покушении могут быть уже мертвы.
По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном. Агентство Рейтер сообщило, что США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб. Ранее сообщалось, что члены семьи Ким Чен Нама, которые проживают в Пекине и в Макао, взяты под защиту китайских властей.
Екатерина Плясункова
Фото © AFP 2017/ JoongAng Sunday
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