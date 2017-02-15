Ким Чен Нам в 2012 году просил лидера КНДР о помиловании

Скончавшийся в аэропорту Малайзии Ким Чен Нам просил в 2012 году своего брата — лидера КНДР Ким Чен Ына — о помиловании

По данным Национального разведывательного управления Южной Кореи, именно в 2012 году на Ким Чен Нама было совершено первое покушение, но прошло оно неудачно. Тогда Ким Чен Нам направил Ким Чен Ыну письмо, в котором просил о помиловании для него и его семьи.





"Я хочу, чтобы ты отменил наказание для меня и моей семьи. Нам некуда идти, мы знаем, что единственный шанс сбежать — это совершить самоубийство", — цитирует агентство Ренхап предполагаемый текст письма Ким Чен Нама к своему брату.





Старший брат лидера КНДР давно покинул страну и проживал в Макао, занимаясь бизнесом. Покушение на Ким Чен Нама было совершено в понедельник в аэропорту Малайзии перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи.