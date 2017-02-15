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В аэропорту Алматы задержали 5 авиарейсов

15 февраля 2017, 10:34

Отмененных рейсов нет.


В аэропорту Алматы задержали 5 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По состоянию на 14/02-15/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
1 SU1947 Алматы-Москва (Позднее прибытие самолета) Аэрофлот
2 DV713 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета) Скат
3 DV733 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета) Скат
4 KC631 Алматы-Астана-Бангкок (Нехватка резервных самолетов) Эйр Астана
5 DV735 Алматы-Семей (Позднее прибытие самолета) Скат

Задержано 5 рейсов. Отмененных рейсов нет .

"В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 1500 м, горизонтальная 5000 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.", - говорится в сообщении.

Фото: Aeroport.kz

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