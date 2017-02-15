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Следом за СТО в Алматы утром сгорела вулканизация

15 февраля 2017, 10:34

Площадь пожара составила 30 кв.м.


В Алматы 15 февраля утром горела вулканизация, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о пожаре поступило на пульт "101" ДЧС в 07:45 часов. Горела вулканизация, расположенная в Бостандыкском районе по ул.Сатпаева, 133.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 9 минут, в 07:54 часов. Информация по прибытию огнеборцев подтвердилась: горел контейнер, переоборудованный под вулканизацию. Пожар локализован в 08:00 часов и ликвидирован в 08:11 часов. Площадь пожара составила 30 кв.м.", - сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Этим же утром в Жетысуском районе города горела СТО. Огонь уничтожил 5 машин.

видео: MrDokabai

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