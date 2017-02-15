Следом за СТО в Алматы утром сгорела вулканизация
15 февраля 2017, 10:34
Площадь пожара составила 30 кв.м.
В Алматы 15 февраля утром горела вулканизация, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о пожаре поступило на пульт "101" ДЧС в 07:45 часов. Горела вулканизация, расположенная в Бостандыкском районе по ул.Сатпаева, 133.
"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 9 минут, в 07:54 часов. Информация по прибытию огнеборцев подтвердилась: горел контейнер, переоборудованный под вулканизацию. Пожар локализован в 08:00 часов и ликвидирован в 08:11 часов. Площадь пожара составила 30 кв.м.", - сообщили в ДЧС.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Этим же утром в Жетысуском районе города горела СТО. Огонь уничтожил 5 машин.
видео: MrDokabai
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844251-197ee8fdc0a5ddadd5c6c6ea821e4cd9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...