Следом за СТО в Алматы утром сгорела вулканизация

В Алматы 15 февраля утром горела вулканизация

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сообщение о пожаре поступило на пульт "101" ДЧС в 07:45 часов. Горела вулканизация, расположенная в Бостандыкском районе по ул.Сатпаева, 133.





"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 9 минут, в 07:54 часов. Информация по прибытию огнеборцев подтвердилась: горел контейнер, переоборудованный под вулканизацию. Пожар локализован в 08:00 часов и ликвидирован в 08:11 часов. Площадь пожара составила 30 кв.м.", - сообщили в ДЧС.





Жертв и пострадавших в результате пожара нет.