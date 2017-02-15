В управлении ЕНПФ произойдут определенные изменения – Д. Акишев

Согласно заявлению нового руководства ЕНПФ, в управлении произойдут определенные изменения. Об этом в интервью газете «Казахстанская Правда» сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, передает Zakon.kz





«Недостатки в работе ЕНПФ мы устраним, максимально усилим систему внутреннего контроля и использования денег. Но необходимо решить самые важные проблемы. Почему в настоящее время начинает преобладать скептическое отношение граждан к накопительной пенсионной системе?», - таким вопросом задался глава финрегулятора и сразу же на него дал ответ: «Необходимо восстановить принципы конкуренции как при выборе моделей инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами. Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в ЕНПФ, нет возможности выбрать организацию для управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. Государство решает все за вкладчиков и соответственно, несет все риски на себе. Именно поэтому мы активно работаем по реализации поручению Главы государства по передаче функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям». «Национальный Банк всегда был сторонником конкуренции на рынке пенсионных активов и предоставления вкладчику соответствующего права выбора. Мы в этом направлении работаем», - подчеркнул Д. Акишев.



