Прославленный квартет выступит в «Астана Опера»

В программу включены сочинения как XVIII, так и XX веков.

Виртуозные музыканты – участники Государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой – скрипачи Айдар Токталиев и Алексей Лебедев, альтист Бекзат Сайлаубайулы и виолончелист, художественный руководитель коллектива Ернар Мынтаев выступят на сцене Камерного зала «Астана Опера» 18 февраля , передает пресс-служба театра.





Квартетный жанр считается элитарным и сложным жанром, как себя в нем проявляют известные инструменталисты, жители и гости столицы смогут узнать на концерте «В диалоге с классиками», который пройдет в рамках цикла «Квартет приглашает…».





Несмотря на то, что название концерта готовит нас к встрече с классическими произведениями, в программу включены сочинения как XVIII, так и XX веков. Вниманию слушателей будет предложен Струнный квартет №14 В.А. Моцарта, Струнный квартет ор.11 С.Барбера и Струнный квартет №1 Г.Жубановой.





- Мы решили начать нашу программу с классики. Отмечу, что умение исполнять произведения В.А. Моцарта – это показатель высокого мастерства музыкантов. Эпоха Сэмюэля Барбера близка к современности – это XX век, думаю, нашей публике будет интересно послушать его произведение, пользующееся большой популярностью, особенно, в Америке. Завершит программу концерта квартет Г. Жубановой: все произведения этого великого композитора являются визитными карточками нашего коллектива. Независимо от того, где мы выступаем - у нас в стране или за рубежом, всегда в нашей программе звучит музыка казахстанских композиторов. В «Астана Опера» мы будем выступать впервые, но надеемся, что с этого концерта начнется наше плодотворное сотрудничество, - рассказал Заслуженный деятель Казахстана, художественный руководитель коллектива Ернар Мынтаев.





Ожидается, что этот год у коллектива будет достаточно насыщенный. Известно, что в начале лета музыканты запланировали гастрольный тур по Европе, далее их ждут в США.





Квартет был создан в 1988 году из учеников Республиканской средней специальной музыкальной школы для одаренных детей им.Ахмета Жубанова, которые продолжили учебу и совместное творчество в консерватории им.Курмангазы. Молодой талантливый коллектив опекала композитор Газиза Ахметовна Жубанова. В настоящее время квартет носит ее имя. Участники музыкального коллектива имени Г.Жубановой обучались у известных мастеров квартетного жанра, продолжили образование в европейских вузах. Квартет имени Г.Жубановой получил государственный статус, который ко многому обязывает. Квартет - лауреат многих международных конкурсов, среди которых и престижный международный конкурс имени Д.Д.Шостаковича. Сейчас музыканты – желанные гости на лучших сценах Америки, Европы и Азии.



