Глава Нацбанка прокомментировал возникший дефицит текущего счета по итогам 2016 года

В ходе интервью газете «Казахстанская Правда» председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев назвал причины возникновения дефицита текущего счета, передает Zakon.kz





«Действительно, по предварительным данным, в 2016 году дефицит текущего счета был выше, чем в 2015 году по следующим причинам: Во-первых, существует инерция негативных процессов и последствий, возникших при дисбалансе товарных потоков с другими странами, когда тенге был значительно переоценен в 2014-2015 годах. Во-вторых, средняя цена на нефть в 2016 году была ниже, чем в 2015 году, несмотря на значительное улучшение ситуации в конце года. В-третьих, произошло значительное увеличение дефицита в балансе доходов. Выплаты доходов иностранным инвесторам в 2016 году резко выросли и составили 11 миллиардов долларов. Статистически, это привело к ухудшению текущего счета», - сказал Д. Акишев.





«Однако более 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере. При росте цен на нефть интерес инвесторов к проектам в нефтегазовой отрасли резко возрастает. Такая же ситуация наблюдалась в 2007 году, когда резко увеличилось инвестирование в нефтегазовую отрасль», - заметил глава Нацбанка.





Д. Акишев добавил, что «несмотря на увеличение дефицита текущего счета, приток капитала по финансовому счету, в первую очередь за счет притока прямых инвестиций обеспечил приемлемый баланс по всем внешнеэкономическим операциям. Поэтому в 2016 году произошло реальное увеличение золотовалютных резервов. Не за счет свопов или корсчетов банков. А за счет увеличения валютных запасов самого Национального Банка. При этом статья «Ошибки и пропуски», которая трактуется как показатель неучтенного «бегства» капитала из страны, сократилась в 2016 году до 1,7 миллиардов долларов с 5,4 миллиардов в 2015 году и 9 миллиардов в 2014 году, отметил он.