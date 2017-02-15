Главный тренер сборной рассказал, как ему удалось создать супер-команду по шорт-треку

Главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков поделился с корреспондентом Zakon.kz секретами успеха своей команды.





О создании «супер команды»

«Идея создания «супер команды» зародилась в 2001 году. Раньше я возил спортсменов на Кубки мира и понимал, что «материал» у нас не тот. Сидеть и ждать, что в регионах подготовят хороших спортсменов, было бессмысленно. Там собирают из того что есть, готовят, потом они уходят и все начинается сначала. Эти никакие спортсмены попадают в сборную, их потом стыдно возить на соревнования. Годы шли, я хотел реализовать свой тренерский потенциал и отправился в Уральск, где отобрал свою команду из 5 тыс. детей, а затем готовил команду в течение десяти лет. Потом привез их на республиканскую базу в столицу, прогресс стал заметен. Наш проект не завершился, он разрастается, мы готовим хороший резерв для нынешних сборников.









О методиках подготовки высококлассных спортсменов

«Природный талант и многолетний труд начали давать свои плоды. Мы перепробовали корейскую и китайскую методику подготовки. Это дало нам определенную пользу. Но не хватало функциональной подготовки, спортсмен 80 % бежит, а в остальные 20% умирает. Сейчас работаем с голландским тренером над выносливостью и тактической подготовкой».





О предательстве

«За свою тренерскую карьеру понял, что верить можно только себе. Приходилось воевать с людьми, с некоторыми не мог найти общий язык. Понимаете, в нашем деле все просто: если не отстоишь свою позицию, то затопчут, и твой потенциал останется нереализованным. В советские времена, когда был главным тренером, верил и помогал всем. Меня использовали, ударили в спину. Для меня это было большим шоком, я написал заявление и ушел из спорта. Затем в 2001 году председатель Агентства по туризму и спорту Даулет Турлыханов вернул меня обратно».





О выступлении на Универсиаде-2017

«Считаю, что сборная выступила на Универсиаде на 80%, не все задумки удалось реализовать. Денис Никиша мог взять «золото» на дистанции 500 метров, ребята и в эстафете могли стать первыми. Некоторые говорят, что другие сборные отправили на Универсиаду вторые и третьи составы. Я же скажу, что мы такие результаты как на студенческих играх, показываем и на этапах Кубка мира. Многие напуганы нашими результатами, наша задача - не пугать, а готовиться к Олимпиаде».





О легионерах в сборной

«Мы взяли в команду кореянку Ким Ионг А для того, чтобы подтянуть наших девочек, усилить состав. Мужская команда итак сильная, меня не поймут, если и ее пополню приглашенными спортсменами. Легионера надо использовать, чтобы подтянуть своих. Заменять всю сборную на купленных спортсменов неправильно. Каждый год нельзя быть на высоте, иногда нужно пройти через неудачи, чтобы взлететь еще выше».





О развитии шорт-трека в Казахстане

«На сегодняшний день в Казахстане работают девять катков и 26 квалифицированных тренеров. По статистике шорт-треком занимаются около 5000 человек, реально же шорт-треком занимаются 830 детей. Я всегда говорю, что нужно искать таланты, а не забивать секции для галочки. Набор и отбор - разные вещи. Детские спортивные школы должны заниматься поиском и отбором одарённых спортсменов, а не массовым спортом. Директора спортивных школ занимаются чем угодно, только не отбором. Представляют себя некими управленцами, не считают нужным изнутри узнать спорт».







