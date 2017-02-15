В Алматы 75-летний мужчина судится с фитнес-клубом

В Бостандыкском районном суде в марте состоится главное слушание по гражданскому делу по иску 75-летнего Дмитрия Ванякина к ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент», представляющему сеть фитнес-клубов Fidelity. Поводом послужили новшества в Правилах посещения клуба, передает передает Zakon.kz





– В прошлом я командир Ил-86, пилот первого класса. В настоящее время нахожусь на пенсии. Последние 6 лет я регулярно посещаю фитнес-клуб Fidelity. В конце 2015 года я заключил с клубом Fidelity очередной контракт на оказание спортивно-оздоровительных и медицинских услуг и произвел предоплату всей стоимости услуг. По условиям контракта, клуб должен начать оказывать мне услуги с 17 января 2016 года по 16 февраля 2017 года. При этом, клуб предоставил мне один месяц бесплатных услуг, в качестве бонуса, поскольку я являюсь постоянным клиентом. По условиям контракта, перед началом оказания услуг, я должен пройти медицинское тестирование в клубе. В октябре 2015 года я прошел медицинское тестирование, из которого следует, что у меня отсутствуют противопоказания к занятию спортом, а сам клуб рекомендует мне посещение плавательного бассейна, - рассказал истец Дмитрий Иванович Ванякин.





- До августа месяца 2016 года я регулярно ходил в бассейн на территории фитнес клуба, - продолжил рассказ Дмитрий Иванович. - Но 8 августа я получил сопроводительное письмо вместе с заявлением от члена клуба и заявлением от близких родственников и законных представителей члена клуба. В сопроводительном письме компания требует, чтобы я переосмыслил и изменил практику своего посещения клуба из-за достижения 75-летнего возраста, поскольку в последнее время на территории фитнес-клуба участились случаи травматизма среди пожилых клиентов, а лестницы, ступени, влажные полы в душевых, в зонах бассейна, тренажеры всех видов и групповые программы являются травмоопасными и несут повышенную опасность для здоровья и жизни. При этом в своем письме компания сообщила мне, что не может убрать такие детали клуба, как «ступени, лестницы, тренажеры, бассейны и душевые со всеми сопутствующими элементами». В связи с этим, компания требует, чтобы я посещал клуб с сопровождающим лицом.





- Как я понял, в 2016 году компания внесла изменения в Правила посещения клуба, согласно которым все потребители, достигшие 75-летнего возраста, включая меня, обязаны посещать клуб только с сопровождающим лицом. В случае, если я отказываюсь посещать клуб с сопровождающим лицом, мне необходимо представить в клуб подписанное мной и заверенное у нотариуса заявление от члена клуба, а моим близким родственникам – подписанное и также заверенное у нотариуса заявление от близких родственников и законных представителей. Меня возмутило такое требование, и я отказался соблюдать правила в этой части. После этого представители клуба обратились ко мне с просьбой урегулировать данную ситуацию, предложили вернуть деньги за неиспользованное время услуг, но я отказался. К сожалению, разрешить конфликт мирно у нас не получилось, т.к. клуб настаивал на сопровождающем лице, - сказал Дмитрий Ванякин.





Далее он рассказал, что вместе с дочерью они обратились к нескольким нотариусам, чтобы заверить заявление от члена клуба и заявление близких родственников и законных представителей. Первый нотариус отказал в устном порядке, сказав, что содержание документов не соответствует законодательству. Второй нотариус выдал им письменное мотивированное постановление об отказе в совершении нотариальных действий, поскольку содержание документов противоречит законодательству.





- После этого, я решил обратиться в суд и предъявил иск к клубу Fidelity о защите моих прав. Мои интересы согласился представлять Батурин Максим, юрист консалтинговой компании, - заключил свой рассказ мужчина.





Мы обратились за комментариями к Максиму Батурину. Он пояснил, что в обосновании требования о сопровождающем лице клуб ссылается на положения Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», согласно которым совершеннолетние дети обязаны содержать и заботиться о своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей. Безусловно, Ванякин является нетрудоспособным, поскольку достиг пенсионного возраста. Однако он не является нуждающимся в помощи.





Что касается заявлений, которые вручили пенсионеру, и которые он и его близкие должны подписать и нотариально заверить, то, как отметил М.Батурин, в нормах действующего законодательства нигде нет требования о том, чтобы близкие родственники и законные представители должны сопровождать потребителя на территории фитнес-клуба. При этом, у Ванякина законных представителей по умолчанию не может быть, потому что он совершеннолетнее и дееспособное лицо.





- А законные представители у нас по Гражданскому кодексу могут быть только у несовершеннолетних и у лиц, признанных в судебном порядке недееспособными, либо ограниченными в дееспособности. Ванякин дееспособен, а его близкие родственники не обязаны сопровождать его, в том числе при посещении фитнес-клуба. Именно по этой причине нотариусы и отказали Ванякину и его дочери в совершении нотариальных действий, - пояснил М.Батурин.





В своих исковых требованиях Ванякин Д.И. просит суд признать действия компании незаконными поскольку они нарушают и ущемляют его права, понудить ее исполнить заключенный с ним контракт и компенсировать причиненный ему вред.





- Ущемление и нарушение прав Ванякина происходит, поскольку от него требуют присутствия сопровождающего лица. Мы считаем, что такое требование не основано на норме закона. Дело в том, что согласно Закону «О защите прав потребителей» исполнитель не имеет права включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя. И этот же Закон предусматривает, что условием, нарушающим и (или) ущемляющим права потребителя при заключении договора является освобождение или необоснованное ограничение ответственности исполнителя в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя. Как мы понимаем, после заключения контракта с Ванякиным и начала оказания ему услуг, компания в одностороннем порядке внесла изменения в Правила посещения клуба, которые являются неотъемлемой частью контракта и требует от всех 75-летних потребителей обеспечить присутствие сопровождающих их лиц, потому что на территории клуба участились случаи травматизма. Скорее всего, клуб полагает, что если потребитель будет посещать клуб с сопровождающим лицом, тем самым, потребитель минимизирует риск причинения себе травмы. В свою очередь, действующим законодательством предусмотрена обязанность организаций, оказывающих потребителям спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, обеспечить безопасность таких услуг, к примеру, использовать исправное спортивное оборудование, инвентарь, снаряжение и т.д. При этом, клуб настаивает, чтобы нотариус засвидетельствовал подлинность подписей Ванякина и его близкого родственника на заявлении от члена клуба и заявлении от близких родственников и законных представителей. Из содержания заявления от члена клуба следует, что с его подписанием, Ванякин осознает, что вся ответственность с его отказом от сопровождающего лица будет лежать исключительно на нем. Он также подтверждает, что его близкие родственники и законные представители обязаны сопровождать его. А из содержания заявления близких родственников и законных представителей следует, что эти лица осведомлены и знают, что по закону они обязаны сопровождать Ванякина, в том числе и на территории фитнес-клуба, - сообщает М.Батурин.





Кстати, как сообщил Дмитрий Иванович, он не единственный член клуба, которому исполнилось 75 лет. Помимо него, в клубе есть и другие пожилые клиенты. Однако только Дмитрий Иванович решился выступить против нововведений клуба.





У клуба Fidelity в данной истории своя позиция, которую его представители выразили в письменном ответе на запрос.





«Со своей стороны со всей ответственностью заявляем, что доступ в клуб г-ну Ванякину Д.И, по причинам, указываемым им в интервью, никогда не закрывался. В наших клубах с 2003 года успешно тренируется около 350 человек старше 65-ти лет. С нашей стороны ни одному из них никогда не высылались уведомления о расторжении контракта, отзыва членства или какие либо устные сообщения с формулировками, которые упоминает в своем интервью г-н Ванякин Д.И. Ему (как и всем остальным членам клуба, достигшим 65 лет) было выслано подробное письмо – разъяснение об изменении правил посещения клубов лицами достигшими его возраста. Новые правила предусматривают посещение клубов, лицами, достигшими 75 лет, с сопровождающим лицом, которому мы предоставляем свободный доступ в клубы, о чем было сразу указано в письме, то есть приобретать клубную карту сопровождающему лицу не нужно. Также по новым правилам члены клуба старше 65 лет должны предоставить справки от лечащего врача об отсутствии противопоказаний к спортивным нагрузкам, а также подписать заявление от себя лично и от двух ближайших прямых родственников, что они осознают возросшие возрастные риски, связанные с занятиями спортом и пребыванием в клубе. В письме также содержалась просьба проявлять повышенную осторожность на ступеньках, в душевых и в зоне бассейна. Формы заявлений разработаны профессиональными юристами, их содержание полностью соответствуют законодательству Республики Казахстан. Само письмо было составлено в максимально корректной и уважительной форме и содержало подробные объяснения причин введения новых правила для членов клуба его возраста. Клуб имеет право пересматривать правила посещения – это стандартная практика, которая позволяет поддерживать комфорт, порядок и безопасность клиентов. Поводом для пересмотра правил посещения клубов лицами старше 65 лет послужили участившиеся случаи падений пожилых людей (81 год и 67 лет) в зоне бассейна в клубе нашей сети в другом фитнес клубе города. В обоих случаях в зонах бассейна клубы предпринимают все необходимые меры безопасности: на полах есть резиновые дорожки и предупреждающие знаки, и это далеко не полный перечень стандартов и мер безопасности, выполнение которых контролируется администрацией и всеми сотрудниками нашей компании. Мы твердо убеждены, что никак не можем оставлять случаи падений пожилых (и не только) клиентов без должного внимания. Мы считаем себя обязанными своевременно пересматривать правила посещения клубов для того, чтобы поддерживать высокий стандарт безопасности наших членов клубов. В своей осторожности мы опираемся на медицинскую статистику, которую невозможно игнорировать ни одному разумному человеку и призываем как самих членов клубов, достигших соответствующего возраста, так и их ближайших родственников обратить на нее внимание. Согласно исследованиям (Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я. «Падения-важная социальная проблема пожилых людей. Основные механизмы развития и пути их предупреждения» //Русский Медицинский Журнал 2009 №24 С.1614) приводим выдержку из текста результатов исследований:





«Падения у пожилых людей нередко становятся причиной потери независимости, инвалидности и даже преждевременной смерти. Как минимум 30% людей старше 65 лет, живущих независимо, и 50% пациентов домов престарелых падают ежегодно. Частота падений увеличивается на 10% каждое десятилетие жизни пожилых людей . 90% случаев переломов проксимального отдела бедра, шейки обусловлены падениями с высоты собственного роста».





Причинами падений являются возрастные изменения организма… …Мы не можем себе позволить отрицать эти возрастные изменения и считаем своим долгом предпринимать все разумные меры по предотвращению падений среди своих пожилых членов клубов. Ряд клиентов не согласились с новыми правилами и перешли в другие клубы города, получив сумму за неиспользованную часть клубного членства в полном объеме без каких либо штрафов и удержаний. Г-н Ванякин настаивает на посещении именно нашего клуба, он полностью информирован о возможности получить уплаченную им за клубную карту сумму. Есть клиенты (разного возраста и особенно пожилого) у которых в процессе нашего спортивно-медицинского тестирования мы выявляем различные состояния, которые требуют немедленного врачебного контроля, включая остеопороз, а также сердечно-сосудистую недостаточность, им мы рекомендуем сначала пройти курс лечения и только потом приобретать членство в фитнес клубах. В случае с г-ном Ванякиным, исходя из его анамнеза, подробности, которые мы не можем раскрывать в публичном заявлении, ему также необходим повышенный индивидуальный врачебный контроль. В то же время многие наши клиенты, которые достигли 65 и более лет, приняли новые правила и уже предоставили нам все необходимые документы либо находятся в процессе их сбора, нашли сопровождающих лиц».





В марте состоится главное судебное разбирательство по этому делу. Мы будем держать читателей в курсе событий.



