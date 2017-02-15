Нацбанк планирует провести стресс-тестирование банков в 2017 году

«Да, такие планы есть. Обсуждается методология проведения и каким образом будут использоваться результаты стресс-тестирования. С учетом возможных процессов консолидации банков необходимо определить оптимальный период его проведения. Желательно, чтобы к концу 2017 года каждый крупный банк прошел стресс-тестирование», - сказал Глава Нацбанка.

Также Д. Акишев сообщил, что согласно отчетности, на 1 января 2017 года ни один банк не нарушил пруденциальные нормативы по достаточности капитала.





«Большинство банков были готовы и сформировали дополнительные резервы. Другим важным вопросом является жизнеспособность бизнес-моделей отдельных банков. Важна возможность генерации постоянного дохода и обеспечения устойчивости финансового института. Кризисные явления, сокращение потребительского спроса, увеличение стоимости фондирования, снижение доли качественных проектов в реальном секторе экономики будут способствовать снижению рентабельности финансового сектора», - сказал Д. Акишев.





Также, по его мнению, важно, чтобы участники рынка реально оценивали свои возможности на ближайшие годы, когда будет требоваться вложение капитала.





«Банки в основном привыкли пополнять капитал за счет капитализации своей прибыли. Это возможно в условиях высокой рентабельности. Сейчас ситуация изменилась. Дальнейшая капитализация банков должна происходить, в первую очередь, за счет средств акционеров», - сказал он.





В заключение Д. Акишев отметил, что проблемные активы, которые требуют формирования дополнительных провизий, и требования регулятора о повышении капитализации будут оказывать давление на банковский бизнес с двух сторон.





«Необходимо оптимизировать затраты, проводить консервативную политику либо начинать процессы консолидации с другими участниками финансового рынка, которые обладают более жизнеспособной бизнес стратегией», - сказал он.