Оператором лотереи определено АО «Сәтті Жұлдыз»

Постановлением Правительства РК от 10 февраля 2017 года № 48 оператором лотереи определено акционерное общество «Сәтті Жұлдыз» с предоставлением ему права проведения лотереи сроком на 15 лет.

Напомним, в соответствии со статьей 8 Закона РК от 9 апреля 2016 года № 495-V «О лотереях и лотерейной деятельности» оператор лотереи не вправе заниматься иными видами предпринимательской деятельности, кроме проведения лотереи.

Оператор лотереи посредством центра обработки лотерейной информации должен обеспечить сбор, формирование, хранение и учет информации о распространенных лотерейных билетах, квитанциях или иных документах, зарегистрированных лотерейных ставках, выручке от реализованных лотерейных билетов, квитанций или иных документов, выплаченных выигрышах и ее представление в центр лотерейной отчетности не реже одного раза в месяц.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.