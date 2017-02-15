Китай проведет тестовый полет крупнейшего в мире самолета-амфибии

Китай проведет испытательный полет крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600, предназначенного для тушения пожаров, в первой половине этого года, сообщают китайские СМИ со ссылкой на компанию-производителя China Aviation Industry General Aircraft Co,

"Все четыре двигателя самолета 13 февраля впервые были успешно протестированы, осмотр соответствующей системы двигателя показал, что она находится в хорошем состоянии. Предварительно, первый тестовый полет самолета будет совершен в первой половине 2017 года", — сообщает агентство Синьхуа.





Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет сошел с конвейера в городе Чжухай провинции Гуандун.





Самолет является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Он предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.





Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.





Кроме этого, он может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.