За взятку в 3 млн тенге задержан сотрудник ДГД Костанайской области

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист – старший офицер Оперативного Управления Службы экономических расследований Департамента государственных доходов области С.Козбаков, сообщает Zakon.kz.





«Установлено, что С.Козбаков при посредничестве адвоката Костанайской коллегии адвокатов Е.Мухамеджанова получил взятку в размере 3 млн. тенге от представителя регионального филиала АО НК «Қазақстан темір жолы» за не привлечение к уголовной ответственности и общее покровительство», - говорится в сообщении.





В настоящее время Козбаков задержан и водворен в ИВС УВД г.Рудный.





Проводится досудебное расследование.



