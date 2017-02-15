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За взятку в 3 млн тенге задержан сотрудник ДГД Костанайской области

15 февраля 2017, 11:10

Проводится досудебное расследование.


Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области изобличен главный специалист – старший офицер Оперативного Управления Службы экономических расследований Департамента государственных доходов области С.Козбаков, сообщает Zakon.kz.

«Установлено, что С.Козбаков при посредничестве адвоката Костанайской коллегии адвокатов Е.Мухамеджанова получил взятку в размере 3 млн. тенге от представителя регионального филиала АО НК «Қазақстан темір жолы» за не привлечение к уголовной ответственности и общее покровительство», - говорится в сообщении.

В настоящее время Козбаков задержан и водворен в ИВС УВД г.Рудный.

Проводится досудебное расследование.


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