В Павлодаре чиновника комитета оплаты медуслуг оштрафовали на 7,7 млн тенге
15 февраля 2017, 11:11
Чиновник признан виновным в получении от главврачей вознаграждения на общую сумму 110 тысяч тенге, которые, по их словам, предназначались на лечение его внука.
Экс-руководитель департамента комитета оплаты медуслуг при министерстве здравоохранения и социального развития РК по Павлодарской области Дюсебек Казангапов осужден за получение взяток к крупному штрафу, сообщила пресс-секретарь суда Гульсум Ахтаева.
Суд приговорил чиновника к выплате штрафа в размере 7 миллионов 700 тысяч тенге, а также к пожизненному лишению права занимать должности на госслужбе. Также судья Айгуль Ахметова постановила внести представление президенту РК о лишении подсудимого государственных наград.
Как сообщалось ранее, Дюсебек Казангапов был задержан за получение взяток за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Главврачи пяти экибастузских медицинских учреждений привезли главе департамента 50 тысяч, собрав по 10 тысяч с учреждения. При этом одна главврач добавила от себя еще 30 тысяч, а ее коллега из одной павлодарской больницы подарил Дюсебеку Казангапову сертификат магазина "Французский дом" на 30 тысяч тенге. По этим двум эпизодам руководителю департамента и вменялось обвинение в получении взяток на общую сумму 110 тысяч тенге.
Вину свою он полностью признал, чистосердечно раскаялся и согласился на ускоренное досудебное расследование.
Сторона защиты заявила, что деньги, полученные Казангаповым от руководителей медучреждений, предназначались для лечения его трехлетнего внука, больного лейкозом. Кроме того, она попросила приобщить к делу обращение медицинской общественности области, в котором главврачи, заступаясь за подсудимого, говорят о его больших заслугах в развитии медицины, как в городах, так и в сельской местности, в оснащении самым современным оборудованием областного диагностического центра.
Прокурор запросила для руководителя департамента штраф в 70-кратном размере от суммы взяток — 7,7 миллиона тенге.
Уголовное преследование в отношении медиков-взяткодателей было прекращено из-за их деятельного раскаяния и помощь следствию.
Вслед за этим должен состояться суд над заместителем руководителя департамента Нуржамал Аханаевой, обвиняемой в таком же преступлении.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото из открытых источников
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