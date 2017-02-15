В Павлодаре чиновника комитета оплаты медуслуг оштрафовали на 7,7 млн тенге

Как сообщалось ранее, Дюсебек Казангапов был задержан за получение взяток за беспрепятственное подписание договоров на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Главврачи пяти экибастузских медицинских учреждений привезли главе департамента 50 тысяч, собрав по 10 тысяч с учреждения. При этом одна главврач добавила от себя еще 30 тысяч, а ее коллега из одной павлодарской больницы подарил Дюсебеку Казангапову сертификат магазина "Французский дом" на 30 тысяч тенге. По этим двум эпизодам руководителю департамента и вменялось обвинение в получении взяток на общую сумму 110 тысяч тенге.



